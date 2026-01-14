Alcaldesa de San Miguelito pide a Mulino derogar decreto de recolección de basura

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, pidió al presidente José Raúl Mulino derogar el decreto que otorga a la Autoridad de Aseo el control de la recolección de basura en el distrito y exigió a la Contraloría refrendar los contratos de las tres empresas previstas para encargarse de esta función y aprobadas por el Consejo Económico Nacional.

Hernández calificó la decisión del Ejecutivo como una “imposición”. “Lo que se impone hoy es un modelo que ya se ha demostrado que es insuficiente”, afirmó la alcaldesa, al advertir que solo hacía falta el refrendo de la Contraloría para que las empresas ya pactadas asumieran formalmente la recolección de basura en el distrito a partir del lunes 19 de enero.

La jefa del gobierno local aseguró que San Miguelito sí cuenta con un plan definido para la gestión de los residuos sólidos y cuestionó que la decisión anunciada este lunes por el Ejecutivo ignora los pasos administrativos ya avanzados con estas tres empresas, así como las preocupaciones expresadas por la ciudadanía ante la crisis del servicio. “San Miguelito no necesita improvisación, ni decisiones de un día para otro”, dijo.

“Esta decisión hoy no guarda sentido y, sobre todo, no guarda coherencia en un proceso en el que solo faltaba una cosa: el refrendo del contralor. San Miguelito no necesita decisiones autoritarias que ignoren el Estado de derecho y, sobre todo, la autonomía de los gobiernos locales”, sentenció Hernández.