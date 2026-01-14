  1. Inicio
Alcaldesa de San Miguelito pide a Mulino derogar decreto de recolección de basura

Hernández calificó la decisión del Ejecutivo como una “imposición”.
Rayshel Flores
  • 14/01/2026 07:24
“Lo que se impone hoy es un modelo que ya se ha demostrado que es insuficiente”, afirmó la alcaldesa, al advertir que solo hacía falta el refrendo de la Contraloría para que las empresas asumieran la recolección de basura

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, pidió al presidente José Raúl Mulino derogar el decreto que otorga a la Autoridad de Aseo el control de la recolección de basura en el distrito y exigió a la Contraloría refrendar los contratos de las tres empresas previstas para encargarse de esta función y aprobadas por el Consejo Económico Nacional.

Hernández calificó la decisión del Ejecutivo como una “imposición”. “Lo que se impone hoy es un modelo que ya se ha demostrado que es insuficiente”, afirmó la alcaldesa, al advertir que solo hacía falta el refrendo de la Contraloría para que las empresas ya pactadas asumieran formalmente la recolección de basura en el distrito a partir del lunes 19 de enero.

La jefa del gobierno local aseguró que San Miguelito sí cuenta con un plan definido para la gestión de los residuos sólidos y cuestionó que la decisión anunciada este lunes por el Ejecutivo ignora los pasos administrativos ya avanzados con estas tres empresas, así como las preocupaciones expresadas por la ciudadanía ante la crisis del servicio. “San Miguelito no necesita improvisación, ni decisiones de un día para otro”, dijo.

“Esta decisión hoy no guarda sentido y, sobre todo, no guarda coherencia en un proceso en el que solo faltaba una cosa: el refrendo del contralor. San Miguelito no necesita decisiones autoritarias que ignoren el Estado de derecho y, sobre todo, la autonomía de los gobiernos locales”, sentenció Hernández.

Añadió que las tres empresas que se encargarían temporalmente de la recolección de los desechos en este distrito ya se encuentran en proceso de contratación de personal, rotularon sus equipos y alquilaron lotes para instalar sus patios.

La alcaldesa reiteró que la decisión del Gobierno central no responde a una evaluación integral de la situación en San Miguelito, y sostuvo que la imposición del decreto desconoce el trabajo previo del municipio y la urgencia de ofrecer una solución sostenible al problema de la basura, uno de los principales reclamos de los residentes del distrito.

Alcaldesa arremete contra el contralor

La alcaldesa denunció esta mañana en conferencia de prensa que en el mes de diciembre recibió una llamada del contralor general solicitándole una reunión con la jefa de Revisalud, para escuchar sus consideraciones.

Hernández cuestionó la pertinencia de ese acercamiento en medio de un proceso de licitación y a pocos días de que venza el contrato entre esta empresa y la Alcaldía. “Me pregunto si eso es ético o si forma parte del debido proceso”, señaló.

