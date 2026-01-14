Alcaldesa de San Miguelito pide a Mulino derogar decreto de recolección de basura

Añadió que las tres empresas que se encargarían temporalmente de la recolección de los desechos en este distrito ya se encuentran en proceso de contratación de personal, rotularon sus equipos y alquilaron lotes para instalar sus patios.La alcaldesa reiteró que la decisión del Gobierno central <b>no responde a una evaluación integral de la situación en San Miguelito</b>, y sostuvo que la imposición del decreto <b>desconoce el trabajo previo del municipio</b> y la urgencia de ofrecer una solución sostenible al problema de la basura, uno de los principales reclamos de los residentes del distrito.<b>Alcaldesa arremete contra el contralor</b>La alcaldesa denunció esta mañana en conferencia de prensa que en el mes de diciembre recibió una llamada del contralor general solicitándole una reunión con la jefa de <b>Revisalud</b>, para escuchar sus consideraciones. Hernández cuestionó la pertinencia de ese acercamiento en medio de un proceso de licitación y a pocos días de que venza el contrato entre esta empresa y la Alcaldía. <i><b>'Me pregunto si eso es ético o si forma parte del debido proceso'</b></i>, señaló.