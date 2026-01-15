Crisis de basura: Mulino defiende intervención; Irma acude a la corte

Lo que comenzó como un colapso del servicio de recolección de basura en San Miguelito ha venido convirtiéndose en un pulso político y legal. El presidente José Raúl Mulino, durante su tradicional conferencia de los jueves, salió al paso para defender la decisión de entregar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) el control del servicio, mientras la alcaldesa Irma Hernández sostiene que se trata de una imposición del Ejecutivo y de una intervención que desconoce la autonomía municipal.

El mandatario defendió ayer jueves la medida y rechazó las acusaciones de la jefa del gobierno local, que ha denunciado una “imposición” del Ejecutivo y una “violación de las competencias municipales”.

La crisis pasó oficialmente de ser un problema de servicios públicos a convertirse en un conflicto institucional entre el Gobierno central y la Alcaldía del distrito más poblado del país.

Desde el Palacio de las Garzas, Mulino fue categórico al responder a los cuestionamientos: “Esto no es un concurso de egos. Esto es resolverle un problema a la población de San Miguelito”.

El presidente recordó que el 1 de enero el distrito amaneció con toneladas de basura acumuladas, calles intransitables, malos olores y focos de insalubridad, producto de meses de deficiencias del concesionario Revisalud y del colapso operativo previo al vencimiento del contrato.

Según Mulino, el Ejecutivo no podía permanecer como espectador ante un escenario que ya amenazaba con convertirse en una emergencia de salud pública.

Por ello, explicó que la intervención se fundamentó en el artículo 235 de la Constitución, que faculta al Gobierno a actuar cuando una situación municipal compromete el orden público, así como en la ley que rige a la Autoridad de Aseo. “Aquí el único interés es recoger la basura”, recalcó.

‘Esto no es un concurso de egos’

Mulino insistió en que el objetivo de la intervención es resolver un problema sanitario y operativo que se agravó con el deterioro del servicio. En ese sentido, reiteró que el Gobierno actuó ante la magnitud de la crisis registrada en el distrito.

El presidente no solo defendió la intervención, sino que también dejó entrever dudas sobre el plan diseñado por la Alcaldía de San Miguelito para sustituir a Revisalud.

“A lo mejor en el plan que había antes sí existían intereses cruzados”, afirmó, en referencia a la contratación de tres empresas privadas anunciadas por la alcaldesa como solución transitoria.