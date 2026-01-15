Crisis de basura: Mulino defiende intervención; Irma acude a la corte

Mientras el Municipio denuncia atropellos legales, la Autoridad de Aseo presentó resultados operativos.Su administrador, Ovil Moreno Marín, informó que en apenas 14 días de intervención se han recogido más de 3,500 toneladas de basura y atendido más de 250 puntos críticos, estabilizando zonas que estaban completamente desbordadas por desechos.El Gobierno también reveló que la crisis ya comenzaba a afectar tuberías de agua potable, lo que obligó a una coordinación de emergencia con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para evitar brotes de enfermedades.