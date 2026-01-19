Crisis de basura en San Miguelito: lo que se sabe ante la entrada de la AAUD

Tras la culminación del contrato con la empresa Revisalud, encargada de la recolección de basura en los más de nueve corregimientos del distrito de San Miguelito, a partir de este 19 de enero inicia formalmente la operación de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), que desde semanas atrás ha realizado operativos de apoyo ante la crisis de desechos.

El director de la AAUD, Ovil Moreno, reconoció en entrevista con Telemetro Reporta que la preocupación de los residentes del distrito es “grave y fuerte”; no obstante, aseguró que la entidad está garantizando la continuidad del servicio que se ha venido prestando desde el pasado 1 de enero.

Moreno enfatizó que la salud de los ciudadanos no es opcional, por lo que la Autoridad de Aseo enfrenta esta situación con todo su equipo humano y logístico. “Hoy arrancamos con un plan realizado por profesionales de la Autoridad de Aseo. Contamos con personal que tiene más de 45 años de experiencia y que ha desarrollado un plan perfectamente diseñado para San Miguelito, con más de 25 macrorutas subdivididas en microrutas para abarcar los nueve corregimientos”, explicó.

Para este primer día de operaciones se establecieron 11 puntos de inicio, desde los cuales los equipos se adentrarán progresivamente en el distrito. El plan contempla frecuencias diarias con el objetivo de estabilizar la situación, para luego definir y comunicar los horarios y rutas oficiales a los residentes.

Como parte de los trabajos de limpieza, 70 personas privadas de libertad participaron en labores de barrido y saneamiento en distintos puntos del distrito.

El director de la AUUD recalcó que la tasa de aseo no tendrá aumento y que ya se realizan los acercamientos correspondientes con la empresa ENSA para mantener el cobro del servicio a través de esa entidad.