  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Crisis de basura en San Miguelito: lo que se sabe ante la entrada de la AAUD

La Autoridad de Aseo asume la recolección de basura en San Miguelito
La Autoridad de Aseo asume la recolección de basura en San Miguelito Presidencia
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/01/2026 11:02
La AUUD asume recolección de basura en San Miguelito tras culminar contrato con Revisalud.

Tras la culminación del contrato con la empresa Revisalud, encargada de la recolección de basura en los más de nueve corregimientos del distrito de San Miguelito, a partir de este 19 de enero inicia formalmente la operación de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), que desde semanas atrás ha realizado operativos de apoyo ante la crisis de desechos.

El director de la AAUD, Ovil Moreno, reconoció en entrevista con Telemetro Reporta que la preocupación de los residentes del distrito es “grave y fuerte”; no obstante, aseguró que la entidad está garantizando la continuidad del servicio que se ha venido prestando desde el pasado 1 de enero.

Moreno enfatizó que la salud de los ciudadanos no es opcional, por lo que la Autoridad de Aseo enfrenta esta situación con todo su equipo humano y logístico. “Hoy arrancamos con un plan realizado por profesionales de la Autoridad de Aseo. Contamos con personal que tiene más de 45 años de experiencia y que ha desarrollado un plan perfectamente diseñado para San Miguelito, con más de 25 macrorutas subdivididas en microrutas para abarcar los nueve corregimientos”, explicó.

Para este primer día de operaciones se establecieron 11 puntos de inicio, desde los cuales los equipos se adentrarán progresivamente en el distrito. El plan contempla frecuencias diarias con el objetivo de estabilizar la situación, para luego definir y comunicar los horarios y rutas oficiales a los residentes.

Como parte de los trabajos de limpieza, 70 personas privadas de libertad participaron en labores de barrido y saneamiento en distintos puntos del distrito.

El director de la AUUD recalcó que la tasa de aseo no tendrá aumento y que ya se realizan los acercamientos correspondientes con la empresa ENSA para mantener el cobro del servicio a través de esa entidad.

Alcaldesa de San Miguelito solicita coordinación clara con la AAUD para manejo de desechos

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, manifestó su preocupación ante la falta de un plan concreto de coordinación para la recolección de desechos sólidos en el distrito, tras el inicio de operaciones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

En declaraciones ofrecidas a TVN Noticias, Hernández señaló que, por más de 20 años, el manejo de los desechos en San Miguelito ha estado a cargo de una empresa privada y ahora está a disposición de una autoridad administrada por el Gobierno Central; sin embargo, indicó que hasta el momento no han recibido un plan detallado que explique cómo se realizará la coordinación y el trabajo operativo en el distrito.

“La prioridad y la meta siguen siendo las mismas: trabajar por un San Miguelito más limpio y más bonito. Dentro de mis facultades como alcaldesa, vamos a seguir trabajando con ese objetivo”, afirmó Hernández.

La alcaldesa anunció que la Alcaldía de San Miguelito presentó un plan integral a la AAUD, elaborado por su equipo técnico, en el que se recopila información clave del distrito. Según explicó, el objetivo es que la autoridad de aseo implemente un plan ya estructurado que permita definir claramente los roles de la AAUD, las juntas comunales y la alcaldía.

Hernández destacó que el enfoque no debe limitarse únicamente a la recolección de basura, sino a promover un cambio cultural en los hábitos de los residentes, así como a la transformación de grandes puntos de acumulación de desechos en importantes vías del distrito.

Asimismo, subrayó que su función como alcaldesa será supervisar, fiscalizar y garantizar que el servicio de recolección se brinde de manera adecuada y que los fondos del municipio y de los residentes de San Miguelito sean utilizados correctamente.

Finalmente, informó que desde la etapa de planificación solicitarán una reunión puntual entre la alcaldía y la AAUD, con el fin de conocer a la brevedad posible cómo se desarrollará la dinámica de trabajo en el distrito.

VIDEOS
Lo Nuevo