Crisis de basura en San Miguelito: lo que se sabe ante la entrada de la AAUD

La alcaldesa de San Miguelito, <b>Irma Hernández</b>, manifestó su preocupación ante la falta de un plan concreto de coordinación para la recolección de desechos sólidos en el distrito, tras el inicio de operaciones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).En declaraciones ofrecidas a <b>TVN Noticias</b>, <b>Hernández </b>señaló que, por más de 20 años, el manejo de los desechos en <b>San Miguelito</b> ha estado a cargo de una empresa privada y ahora está a disposición de una autoridad administrada por el <b>Gobierno Central</b>; sin embargo, indicó que hasta el momento no han recibido un plan detallado que explique cómo se realizará la coordinación y el trabajo operativo en el distrito.<i>'La prioridad y la meta siguen siendo las mismas: trabajar por un San Miguelito más limpio y más bonito. Dentro de mis facultades como alcaldesa, vamos a seguir trabajando con ese objetivo',</i> afirmó Hernández.La alcaldesa anunció que la <b>Alcaldía de San Miguelito presentó un plan integral</b> a la <b>AAUD</b>, elaborado por su equipo técnico, en el que se recopila información clave del distrito. Según explicó, el objetivo es que la autoridad de aseo implemente un plan ya estructurado que permita definir claramente los roles de la <b>AAUD</b>, las juntas comunales y la alcaldía.Hernández destacó que el enfoque no debe limitarse únicamente a la recolección de basura, sino a promover un <b>cambio cultural en los hábitos de los residentes</b>, así como a la transformación de grandes puntos de acumulación de desechos en importantes vías del distrito.Asimismo, subrayó que su función como alcaldesa será <b>supervisar, fiscalizar y garantizar</b> que el servicio de recolección se brinde de manera adecuada y que los fondos del municipio y de los residentes de San Miguelito sean utilizados correctamente.Finalmente, informó que desde la etapa de planificación solicitarán una <b>reunión puntual entre la alcaldía y la AAUD</b>, con el fin de conocer a la brevedad posible cómo se desarrollará la dinámica de trabajo en el distrito.