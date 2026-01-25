EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este domingo 25 de enero 2026

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 25 de enero el sorteo dominical.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.