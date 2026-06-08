Terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas deja 19 muertos y activa alerta de tsunami

Al menos 19 personas murieron y 134 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 7,8 registrado este lunes frente a las costas del sur de Filipinas.

El sismo ocurrió alrededor de las 7:38 de la mañana (hora local) frente a la isla de Mindanao y fue seguido por múltiples réplicas de diversa intensidad, algunas de ellas superiores a magnitud 6.

Según informó el medio BBC News, la mayoría de las víctimas mortales se reportaron en la región de Soccsksargen, ubicada en el sur del país, donde también se registraron daños en infraestructuras y edificaciones.

Debido a la magnitud del movimiento, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias para varias zonas costeras. De acuerdo con BBC News, existía la posibilidad de olas de hasta tres metros en sectores de Filipinas y de hasta un metro en partes de Indonesia y Malasia.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., pidió a los residentes de las áreas bajo alerta que se trasladaran de inmediato a zonas elevadas y siguieran las instrucciones de los organismos de emergencia. Asimismo, aseguró que el Gobierno mantiene coordinación constante con las autoridades locales para atender la situación.

En la ciudad de General Santos, una de las más afectadas, se reportaron daños estructurales en edificios y establecimientos comerciales. Las autoridades también suspendieron las clases en distintas localidades y habilitaron centros de evacuación para atender a las personas afectadas por el desastre, según dio a conocer el medio.

Además de Filipinas, organismos de monitoreo detectaron variaciones en el nivel del mar en zonas de Indonesia, mientras que Japón emitió avisos preventivos ante la posible llegada de olas a las islas de Okinawa.

Filipinas se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica, donde ocurren con frecuencia terremotos de gran magnitud.