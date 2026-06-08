Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 8 de junio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este lunes se mantendrán las condiciones lluviosas en <b>diversos sectores del territorio nacional, con mayor incidencia en ambas vertientes durante el transcurso del día.</b>Durante la mañana, en la vertiente del Caribe <b>se prevé cielo nublado con lluvias aisladas</b> hacia el extremo occidental del país. En tanto, en la vertiente del Pacífico <b>se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica sobre Chiriquí, el golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas</b>, además de lluvias aisladas en <b>Panamá, el golfo de Panamá y Darién.</b>Para la tarde, el pronóstico indica lluvias y aguaceros aislados sobre gran parte de la vertiente Caribe, mientras que en el Pacífico se esperan lluvias intermitentes en distintos sectores del país.Durante la noche persistirán algunos nublados y lluvias intermitentes sobre el extremo occidental de la vertiente Caribe.<b> En el Pacífico se prevén lluvias aisladas en tierras altas del occidente panameño.</b>El IMHPA señaló que las temperaturas mínimas estarán entre los<b> 10 °C y 16 °C</b>, mientras que la máxima alcanzará los <b>28 °C</b>. Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre bajos y moderados.La entidad también mantiene un aviso de vigilancia por vientos, oleajes y mareas de resaca, por lo que recomienda a la población y a los usuarios del mar mantenerse atentos a los comunicados oficiales.