Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 8 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este lunes se mantendrán las condiciones lluviosas en diversos sectores del territorio nacional, con mayor incidencia en ambas vertientes durante el transcurso del día.

Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se prevé cielo nublado con lluvias aisladas hacia el extremo occidental del país. En tanto, en la vertiente del Pacífico se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica sobre Chiriquí, el golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas, además de lluvias aisladas en Panamá, el golfo de Panamá y Darién.

Para la tarde, el pronóstico indica lluvias y aguaceros aislados sobre gran parte de la vertiente Caribe, mientras que en el Pacífico se esperan lluvias intermitentes en distintos sectores del país.

Durante la noche persistirán algunos nublados y lluvias intermitentes sobre el extremo occidental de la vertiente Caribe. En el Pacífico se prevén lluvias aisladas en tierras altas del occidente panameño.

El IMHPA señaló que las temperaturas mínimas estarán entre los 10 °C y 16 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C. Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre bajos y moderados.

La entidad también mantiene un aviso de vigilancia por vientos, oleajes y mareas de resaca, por lo que recomienda a la población y a los usuarios del mar mantenerse atentos a los comunicados oficiales.