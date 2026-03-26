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Reforma educativa, escuelas nuevas y una cita en la Asamblea Nacional

Inauguración de la Escuela República de Venezuela.
Inauguración de la Escuela República de Venezuela.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 27/03/2026 00:00
La ministra de Educación ha sido citada para el próximo 8 de abril en la Asamblea. Tanto el Meduca como diputados trabajan en proyectos de reforma educativa que serán sometidos al escrutinio público y de múltiples sectores

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, tienen la vista fija en la Reforma Educativa. Pero primero, la ministra deberá presentarse el próximo 8 de abril ante la Asamblea Nacional para responder sobre infraestructura escolar, aulas modulares y compra de laptops, entre otros temas.

“Hay varios puntos, son cerca de 20 preguntas para el Meduca y para la secretaria ejecutiva del Consejo Técnico de Desarrollo Academico (CTDA). Temas de infraestructura, el tema de los contratos de las aulas modulares, temas de las laptops. Hay mucha preocupación con respecto al estado de infraestructura de las escuelas a nivel nacional y los costos que esto genera, porque hay escuelas que se les ha hecho aulas modulares, pero realmente no se están usando”, manifestó el diputado y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise.

La ministra Molinar participó la mañana del jueves 26 de marzo en el acto de inauguración de la Escuela República de Venezuela, un proyecto que (junto con el Instituto Comercial Bolívar) tuvo un costo de 19.1 millones de dólares. Por años, los estudiantes dieron clases en locales alquilados por el Meduca.

“Esto ha sido una lucha, no solo porque demoró mucho tiempo en construirse, sino porque esta yo aspiro que sea la última escuela en la que contratistas y Meduca viven en el pulseo por la calidad”, manifestó Molinar durante el acto. La construcción de la escuela fue adjudicada en 2022 en el gobierno de Laurentino Cortizo mediante procedimiento excepcional.

De acuerdo a la ministra, esta escuela es la número 54 que inauguran bajo su administración y afirma que si suman las obras medianas y pequeñas, hay más de 2,000 obras terminadas.

Resolver los problemas de infraestructura a nivel nacional es una tarea monumental, mientras se inauguran nuevos centros educativos, aún quedan miles de estudiantes dando clases en aulas modulares o esperando trabajos críticos en sus escuelas.

“Las inspecciones defensoriales a centros educativos han revelado deficiencias significativas en infraestructura, falta de agua potable, fallas eléctricas, mobiliario deteriorado y ausencia de personal. Estas condiciones dificultan el desarrollo adecuado de las actividades escolares y afectan la seguridad del estudiantado”, advirtió la Defensoría del Pueblo en su informe 2025.

Reforma educativa

El gran proyecto educativo de la actual administración es elaborar una reforma a la Ley Orgánica de Educación, que data de 1946. El proyecto deberá ser discutido por la Comisión de Educación en la Asamblea Nacional.

“Yo no tengo apuro en aprobar esa ley de ninguna forma. Yo quiero que sea una ley comentada y consultada y que así como se aprobó la ley de acá del Seguro Social, que vaya todo el que quiera hablar allá a la Asamblea cuando se abra la discusión”, manifestó el presidente Mulino este jueves. “Pero no puede ser que desde la presidencia de Don Enrique Jiménez a la fecha exista la misma Ley Orgánica de Educación. Eso simple y sencillamente no embona en el país de la inteligencia artificial. Debemos trabajar por eso, por la disminución de las brechas en el acceso al conocimiento y para que la educación pública se equipare cuanto antes a la privada en cuanto a herramientas y acceso a nuevas tecnologías. Una mejor educación no solo será con escuelas nuevas. También lo haremos con una ley actualizada, moderna y con visión integral”, añadió.

El diputado Bloise trabaja en una propuesta de reforma propia desde la Asamblea. Asegura que han hecho giras alrededor del país, consultado con gremios docentes y especialistas, así como el sector privado, padres de familia, estudiantes y Organizaciones No Gubernamentales.

“Ahora lo estamos llevando a una tercera fase, lo que sería la etapa de sensibilización con los actores, divulgación con algunos sectores importantes de la sociedad que hay que involucrar en este proceso. Y luego que tengamos un consenso bastante amplio sobre estos principales puntos de la reforma, queremos entonces traerlo a la Comisión, hablarlo con los comisionados, para también presentar nuestro proyecto”, detalló Bloise.

El diputado Bloise preside la Comisión que deberá evaluar también la propuesta del Ejecutivo.

“Estamos esperando que la Ministra de Educación traiga su proyecto de reforma educativa. Es un debate que se tiene que hacer de manera responsable y nosotros hemos hecho nuestro trabajo como diputados. Hemos estado trabajando muy diligentemente todos los días en este tema y esperamos darle pronto al país una hoja de ruta clara de lo que traería esta reforma, al menos desde lo que nace de la Comisión de Educación”, concluyó.

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