Reforma educativa, escuelas nuevas y una cita en la Asamblea Nacional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, tienen la vista fija en la Reforma Educativa. Pero primero, la ministra deberá presentarse el próximo 8 de abril ante la Asamblea Nacional para responder sobre infraestructura escolar, aulas modulares y compra de laptops, entre otros temas.

“Hay varios puntos, son cerca de 20 preguntas para el Meduca y para la secretaria ejecutiva del Consejo Técnico de Desarrollo Academico (CTDA). Temas de infraestructura, el tema de los contratos de las aulas modulares, temas de las laptops. Hay mucha preocupación con respecto al estado de infraestructura de las escuelas a nivel nacional y los costos que esto genera, porque hay escuelas que se les ha hecho aulas modulares, pero realmente no se están usando”, manifestó el diputado y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise.

La ministra Molinar participó la mañana del jueves 26 de marzo en el acto de inauguración de la Escuela República de Venezuela, un proyecto que (junto con el Instituto Comercial Bolívar) tuvo un costo de 19.1 millones de dólares. Por años, los estudiantes dieron clases en locales alquilados por el Meduca.

“Esto ha sido una lucha, no solo porque demoró mucho tiempo en construirse, sino porque esta yo aspiro que sea la última escuela en la que contratistas y Meduca viven en el pulseo por la calidad”, manifestó Molinar durante el acto. La construcción de la escuela fue adjudicada en 2022 en el gobierno de Laurentino Cortizo mediante procedimiento excepcional.

De acuerdo a la ministra, esta escuela es la número 54 que inauguran bajo su administración y afirma que si suman las obras medianas y pequeñas, hay más de 2,000 obras terminadas.

Resolver los problemas de infraestructura a nivel nacional es una tarea monumental, mientras se inauguran nuevos centros educativos, aún quedan miles de estudiantes dando clases en aulas modulares o esperando trabajos críticos en sus escuelas.

“Las inspecciones defensoriales a centros educativos han revelado deficiencias significativas en infraestructura, falta de agua potable, fallas eléctricas, mobiliario deteriorado y ausencia de personal. Estas condiciones dificultan el desarrollo adecuado de las actividades escolares y afectan la seguridad del estudiantado”, advirtió la Defensoría del Pueblo en su informe 2025.