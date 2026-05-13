Canciller Martínez-Acha: seguridad sanitaria es clave para proteger el Canal de Panamá

Durante la Conferencia Regional de Biovigilancia, enfocada en el Canal de Panamá, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha resaltó la importancia de convertir la seguridad sanitaria en un eje fundamental para la protección de la vía interoceánica y la estabilidad global.

En el discurso Martínez-Acha, centrado en las lecciones que dejó la pandemia de covid-19, se enfatizó que las grandes amenazas para la humanidad ya no solo llegan en forma de conflictos armados, sino también a través de riesgos invisibles capaces de paralizar economías, alterar gobiernos y afectar la seguridad internacional.

Además, el diplomático puso sobre la mesa el papel estratégico del Canal de Panamá como una de las principales arterias del comercio mundial, pero también como un corredor biológico global por donde transitan diariamente embarcaciones provenientes de todos los continentes.

Según Martínez-Acha, junto con mercancías, alimentos, hidrocarburos y tecnología, también pueden desplazarse microorganismos, vectores y amenazas sanitarias que requieren vigilancia permanente.

El encuentro recordó además el antecedente histórico de cooperación entre Panamá y Estados Unidos durante la construcción del Canal, cuando el médico estadounidense William Gorgas lideró campañas sanitarias contra la malaria y la fiebre amarilla, permitiendo avanzar con la obra.

En ese contexto, Martínez-Acha resaltó que Panamá, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, impulsa una visión enfocada en la cooperación científica, la seguridad hemisférica y la prevención de futuras crisis sanitarias.

En su intervención Martínez-Acha también destacó la participación del Comando Sur de Estados Unidos, el Instituto de Medicina Global de la Universidad de Miami y diversos organismos internacionales, como parte de una nueva arquitectura regional basada en la biovigilancia y la prevención epidemiológica.

Asimismo, se planteó que las alianzas internacionales ya no se construyen únicamente alrededor de la defensa militar o del comercio, sino también sobre la capacidad de prevenir pandemias y proteger la estabilidad humana.

“La biovigilancia moderna exige integrar laboratorios, sistemas portuarios, aeropuertos, hospitales, migración, inteligencia de datos y cooperación multinacional en una sola red de prevención temprana”, indicó Martínez-Acha.

Durante la intervención también se destacó que Panamá posee condiciones estratégicas para liderar este esfuerzo regional debido a su posición geográfica, conectividad logística y compromiso con la cooperación internacional.

En el cierre de su discurso Martínez-Acha reiteró que la protección sanitaria del Canal podría convertirse en una de las grandes responsabilidades estratégicas del siglo XXI y que Panamá está preparado para asumir ese compromiso junto a sus aliados internacionales.