Canciller Martínez-Acha: seguridad sanitaria es clave para proteger el Canal de Panamá

Durante la Conferencia Regional de Biovigilancia, enfocada en el Canal de Panamá, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha resaltó la importancia de convertir la seguridad sanitaria en un eje fundamental para la protección de la vía interoceánica y la estabilidad global.En el discurso Martínez-Acha, centrado en las lecciones que dejó la pandemia de covid-19, se enfatizó que las grandes amenazas para la humanidad ya no solo llegan en forma de conflictos armados, sino <b>también a través de riesgos invisibles capaces de paralizar economías, alterar gobiernos y afectar la seguridad internacional.</b>Además, el diplomático puso sobre la mesa <b>el papel estratégico del Canal de Panamá como una de las principales arterias del comercio mundial</b>, pero también como un corredor biológico global por donde transitan diariamente embarcaciones provenientes de todos los continentes.Según Martínez-Acha, junto con mercancías, alimentos, hidrocarburos y tecnología, también pueden desplazarse microorganismos, vectores y amenazas sanitarias que requieren vigilancia permanente.El encuentro recordó además el antecedente histórico de cooperación entre<b> Panamá y Estados Unidos durante la construcción del Canal,</b> cuando el médico estadounidense <b>William Gorgas lideró campañas sanitarias contra la malaria y la fiebre amarilla</b>, permitiendo avanzar con la obra.En ese contexto, Martínez-Acha resaltó que Panamá, bajo <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">el liderazgo del presidente José Raúl Mulino</a>, impulsa una visión enfocada en la cooperación científica, la seguridad hemisférica y la prevención de futuras crisis sanitarias.En su intervención Martínez-Acha también destacó la participación del Comando Sur de Estados Unidos, el Instituto de Medicina Global de la Universidad de Miami y diversos organismos internacionales, como parte de una nueva arquitectura regional basada en la biovigilancia y la prevención epidemiológica.Asimismo, se planteó que<b> las alianzas internacionales ya no se construyen únicamente alrededor de la defensa militar o del comercio, sino también sobre la capacidad de prevenir pandemias y proteger la estabilidad humana.</b>'La biovigilancia moderna exige integrar laboratorios, sistemas portuarios, aeropuertos, hospitales, migración, inteligencia de datos y cooperación multinacional en una sola red de prevención temprana', indicó Martínez-Acha.Durante la intervención también se destacó que Panamá posee condiciones estratégicas para liderar este esfuerzo regional debido a su posición geográfica, conectividad logística y compromiso con la cooperación internacional.En el cierre de su discurso Martínez-Acha reiteró que la protección sanitaria del Canal podría convertirse en una de las grandes responsabilidades estratégicas del siglo XXI y que Panamá está preparado para asumir ese compromiso junto a sus aliados internacionales.