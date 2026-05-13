Hantavirus: España mantiene aislado a paciente mientras Italia descarta contagios

El ciudadano español que permanece aislado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tras ser considerado un caso sospechoso de hantavirus continúa estable, aunque todavía presenta síntomas respiratorios, informaron autoridades sanitarias españolas.

Según informó el periódico ABC, esta mañana había recibido oxigeno-terapia, el paciente presenta ahora pocos síntomas. Sin embargo, el paciente continúa bajo vigilancia.

Mientras tanto, las autoridades italianas confirmaron que cuatro personas que estaban bajo observación por posible exposición al hantavirus dieron negativo en las pruebas realizadas. Según la ABC, entre ellas figura una turista argentina, Los otros casos descartados corresponden a un ciudadano italiano, un turista británico y una mujer que mantuvo contacto con este último después de su llegada a Italia.

El británico había viajado en un vuelo procedente de Sudáfrica en el que también se encontraba una mujer neerlandesa que posteriormente falleció tras haber sido pasajera del crucero MV Hondius.

Algunas personas continúan en cuarentena preventiva mientras las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica.