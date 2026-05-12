OMS eleva a 11 los casos de hantavirus en crucero y mantiene vigilancia internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este martes 12 de mayo a 11 el número de casos positivos relacionados con el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, mientras mantiene la alerta y el monitoreo internacional de los pasajeros y tripulantes evacuados.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el riesgo de una propagación mayor sigue siendo bajo, ya que los casos confirmados y sospechosos permanecen aislados bajo estricta supervisión médica.

“Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior”, afirmó Tedros durante una rueda de prensa conjunta en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El funcionario aclaró que, aunque no existen indicios de un brote de gran magnitud, la situación continúa bajo observación debido al largo periodo de incubación del virus.

“Es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, advirtió.

Cuarentena de 42 días

La OMS recomendó que los pasajeros y tripulantes evacuados permanezcan bajo seguimiento activo durante 42 días a partir del 10 de mayo, fecha considerada como la última exposición al virus.

Según explicó Tedros, cada país deberá decidir cómo implementará las medidas de cuarentena y monitoreo, ya sea en centros especializados o en aislamiento domiciliario.

“Los países a los que se han repatriado los pasajeros son responsables ahora de supervisar y controlar la salud de esos pasajeros”, indicó.

La operación de evacuación concluyó el lunes en el puerto de Granadilla, en Tenerife, España, desde donde más de 120 personas de distintas nacionalidades fueron repatriadas mediante vuelos especiales.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado varios casos positivos entre los evacuados, incluidos ciudadanos de Francia, Estados Unidos y España.

Tres fallecidos y vigilancia global

El brote detectado en el MV Hondius deja hasta ahora tres personas fallecidas, siete casos confirmados, un caso probable y otros pacientes bajo vigilancia epidemiológica.

El crucero, que inició su travesía el pasado 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, se dirige actualmente hacia Países Bajos con una tripulación reducida.

La cepa identificada corresponde al hantavirus Andes, una variante poco frecuente que puede transmitirse entre personas, a diferencia de otros tipos del virus que generalmente se contagian por contacto con roedores infectados.

Tedros insistió en que “los virus no conocen fronteras” y pidió a los países seguir las directrices sanitarias internacionales para evitar nuevos contagios.

Por su parte, Sánchez defendió la decisión de España de recibir el crucero pese a las preocupaciones surgidas en Tenerife.

“El mundo no necesita más egoísmo ni más miedo. Necesita países solidarios que quieran dar un paso al frente”, expresó el mandatario español.

Las autoridades sanitarias internacionales continúan monitoreando a los pasajeros evacuados mientras avanzan las investigaciones sobre el alcance real del brote.