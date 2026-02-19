Estados Unidos reafirma su dominio como mayor socio económico de Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reafirmó el compromiso histórico y económico que une a ambas naciones, destacando que Estados Unidos se mantiene con orgullo como el principal socio comercial y la fuente primordial de inversión extranjera directa en la economía panameña.

Marino se refirió al respecto en un discurso dado como copresidente honorario del Grupo de Trabajo de Seguridad Económica entre Estados Unidos y Panamá del Consejo Atlántico; y publicado en la cuenta de X del Centro Adrienne Arsht para América Latina y el Caribe (AALAC).

En el video, el diplomático enfatizó que Panamá ocupa una posición privilegiada y única para respaldar los intereses conjuntos, al consolidarse como un centro regional de confianza para el comercio y la logística, seguros; un rol que cobra mayor relevancia ante los constantes cambios tecnológicos que transforman el movimiento de mercancías a nivel global.

“Esta ventaja competitiva se sustenta en activos críticos como el Canal de Panamá, su moderna infraestructura portuaria, un sector bancario robusto y una conectividad regional sin parangón, elementos que sitúan al país en la vanguardia de las cadenas de suministro internacionales”, destacó el embajador.

Asimismo, Cabrera resaltó el papel diplomático de Panamá como un facilitador de diálogo y cohesión entre naciones, tomando como ejemplo el reciente éxito del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF.

El embajador señaló que, a través de la colaboración estrecha, es posible transformar estas oportunidades en acciones concretas mediante el fortalecimiento de la seguridad en la infraestructura y la gobernanza, además de la implementación de estándares de control y transparencia más rigurosos en las plataformas logísticas y los sistemas digitales.

Resaltó que bajo el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump, la misión diplomática se enfoca en respaldar los esfuerzos de Panamá para atraer nuevas inversiones, fomentar la innovación tecnológica y generar empleos de alta calidad que produzcan beneficios tangibles y mutuos para los ciudadanos de ambos países.