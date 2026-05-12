Panamá y Estados Unidos activan escudo de biovigilancia para proteger el Canal

La actividad contó con la participación del <b>embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, la primera dama Maricel Cohen de Mulino, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo</b>.De acuerdo con la <b>Embajada de Estados Unidos</b>, la conferencia <b>busca fortalecer la capacidad regional para detectar, disuadir y responder ante amenazas biológicas </b>antes de que afecten a los países del hemisferio.La sede diplomática destacó que la cooperación se desarrolla junto al <b>Comando Sur de Estados Unidos</b> y el <b>Instituto de Salud Global de la Universidad de Miami</b>, mediante estrategias orientadas a mejorar la vigilancia epidemiológica y la respuesta sanitaria regional.