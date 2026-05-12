Panamá y Estados Unidos activan escudo de biovigilancia para proteger el Canal

Panamá reforzó su estrategia de biovigilancia y seguridad sanitaria en el Canal de Panamá con el respaldo de Estados Unidos y organismos internacionales, durante la Conferencia de BioVigilancia celebrada en el país. En la apertura del encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez afirmó que proteger el Canal representa una acción clave para salvaguardar una de las principales rutas del comercio mundial y una infraestructura estratégica para la globalización.

Cooperación hemisférica contra amenazas biológicas

La actividad contó con la participación del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, la primera dama Maricel Cohen de Mulino, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, la conferencia busca fortalecer la capacidad regional para detectar, disuadir y responder ante amenazas biológicas antes de que afecten a los países del hemisferio. La sede diplomática destacó que la cooperación se desarrolla junto al Comando Sur de Estados Unidos y el Instituto de Salud Global de la Universidad de Miami, mediante estrategias orientadas a mejorar la vigilancia epidemiológica y la respuesta sanitaria regional.

Panamá apuesta por inteligencia epidemiológica