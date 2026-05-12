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Panamá y Estados Unidos activan escudo de biovigilancia para proteger el Canal

Autoridades de Panamá y Estados Unidos inauguraron la Conferencia de BioVigilancia enfocada en la protección sanitaria del Canal de Panamá.
Autoridades de Panamá y Estados Unidos inauguraron la Conferencia de BioVigilancia enfocada en la protección sanitaria del Canal de Panamá. Cedida
Por
Darine Waked
  • 12/05/2026 13:45
Autoridades, expertos y organismos internacionales impulsan mecanismos de vigilancia epidemiológica y cooperación científica para reforzar la seguridad regional y sanitaria

Panamá reforzó su estrategia de biovigilancia y seguridad sanitaria en el Canal de Panamá con el respaldo de Estados Unidos y organismos internacionales, durante la Conferencia de BioVigilancia celebrada en el país.

En la apertura del encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez afirmó que proteger el Canal representa una acción clave para salvaguardar una de las principales rutas del comercio mundial y una infraestructura estratégica para la globalización.

Cooperación hemisférica contra amenazas biológicas

La actividad contó con la participación del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, la primera dama Maricel Cohen de Mulino, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, la conferencia busca fortalecer la capacidad regional para detectar, disuadir y responder ante amenazas biológicas antes de que afecten a los países del hemisferio.

La sede diplomática destacó que la cooperación se desarrolla junto al Comando Sur de Estados Unidos y el Instituto de Salud Global de la Universidad de Miami, mediante estrategias orientadas a mejorar la vigilancia epidemiológica y la respuesta sanitaria regional.

Panamá apuesta por inteligencia epidemiológica

Martínez-Acha Vásquez subrayó que Panamá impulsa una estrategia basada en cooperación internacional, intercambio científico e inteligencia epidemiológica para fortalecer la prevención frente a riesgos biológicos que puedan impactar la operación segura del Canal.

Las autoridades consideran que reforzar la bioseguridad de la vía interoceánica no solo protege la infraestructura logística panameña, sino también la estabilidad comercial y económica de la región y del mundo.

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