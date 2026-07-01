Shirley Castañedas confirma que el ‘Reglamento Interno’ de la Asamblea seguirá su trámite

La nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, aseguró este miércoles 1 de julio que durante su gestión no se paralizará la discusión de ningún proyecto de ley y afirmó que las iniciativas serán tramitadas conforme al procedimiento legislativo.

Las declaraciones fueron ofrecidas al concluir los actos protocolares de instalación de la primera legislatura del tercer período ordinario de sesiones, luego de ser electa presidenta del Legislativo para el período 2026-2027.

Priorizará las leyes pendientes en el pleno

Consultada sobre las prioridades de la Asamblea, Castañedas indicó que la agenda estará enfocada en analizar los proyectos que actualmente se encuentran en el pleno.

“La prioridad son todas las leyes que tengan beneficio para el país. Vamos a revisar cada una y todas las leyes que se encuentran en el pleno en este momento. Vamos a darle el trámite correspondiente. Aquí no se va a detener ninguna ley”, manifestó.

Añadió que todas las iniciativas serán debatidas por los diputados.

“Aquí no se va a paralizar absolutamente nada. Los 71 diputados vamos a debatirlo y lo que tenga que pasar, va a pasar siempre en beneficio del país”, sostuvo.

Defiende la independencia de la Asamblea

Al ser consultada sobre el papel de contrapeso que debe ejercer el Legislativo frente al Ejecutivo, la diputada afirmó que respetará la institucionalidad y la separación de poderes.

”Vamos a respetar la institucionalidad. Existen tres órganos del Estado y eso hay que respetarlo, tal cual lo dice la Constitución”, expresó.

Niega interferencia del Ejecutivo en su elección

Castañedas rechazó que su elección haya sido producto de una intervención del Ejecutivo y sostuvo que la decisión correspondió exclusivamente a la Asamblea Nacional.

“Esta es una decisión directamente de la bancada Realizando Metas. Es una elección democrática que le corresponde a la Asamblea y se dio a través de los votos de los 71 diputados. Fue transparente”, afirmó.

‘Reglamento Interno’ también será discutido

La nueva presidenta confirmó que el proyecto de reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional continuará su trámite legislativo.

Indicó que la iniciativa, que incluye propuestas relacionadas con el funcionamiento administrativo del Legislativo, será discutida en segundo debate.

“También está el Reglamento Interno. Se encuentra en segundo debate aquí en el pleno. Es un tema que se va a discutir ordenadamente y con respeto”, señaló.

Sobre la posibilidad de que el proyecto sea aprobado, respondió que la decisión dependerá de la votación de los diputados.

”Depende de los 71 diputados, porque somos los que votamos y decidimos”, dijo.

Responde sobre su relación con Ricardo Martinelli

Al ser consultada sobre su relación con el expresidente Ricardo Martinelli, Castañedas respondió que actualmente ejerce su función como diputada de la República.

“Soy diputada de la República de Panamá. Soy del partido Realizando Metas y tengo el sombrero de diputada en estos momentos”, concluyó.