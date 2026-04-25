Agroferias del IMA: Puntos de venta del lunes 27 y martes 28 de abril a nivel nacional

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este lunes 27 y martes 28 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario completo de agroferias de la próxima semana

Para el lunes 27 y martes 28 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 27 DE ABRIL

-Herrera: Junta Comunal de El Barrero, distrito de Pesé.

MARTES 28 DE ABRIL

-Panamá Este: Río Nazareno, en Chinina en el distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Dos Bocas, distrito de Jirondai.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Tres Hermanas en Ciri de Los Sotos, distritos de Capira.

-Chiriquí: Cancha de Nuevo San Carlitos corregimiento de San Carlos, distrito de David.

-Coclé: Cancha deportiva de Cabuy en el distrito de Antón.

-Herrera: Parque Herrera en el corregimiento de San Juan Bautista en Chitré.

-Veraguas: Casa Comunal de Llano de la Cruz en Urracá en el distrito de Santiago y en la Casa Comunal de El Marañón en el distrito de Soná.

-Los Santos: A un costado de la Escuela de Corozal en el distrito de Macaracas.

-Darién: Junta Comunal de Platanilla en Río Congo en el distrito de Santa Fe.

-Panamá: Escuela de Santa Rita en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos en el distrito de Panamá.