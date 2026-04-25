Agroferias del IMA: Puntos de venta del lunes 27 y martes 28 de abril a nivel nacional

Para el lunes 27 y martes 28 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>LUNES 27 DE ABRIL</b><b>-Herrera: </b>Junta Comunal de El Barrero, distrito de Pesé.<b>MARTES 28 DE ABRIL</b><b>-Panamá Este:</b> Río Nazareno, en Chinina en el distrito de Chepo.<b>-Comarca Ngäbe Buglé:</b> Comunidad de Dos Bocas, distrito de Jirondai.<b>-Panamá Oeste: </b>Casa Comunal de Tres Hermanas en Ciri de Los Sotos, distritos de Capira.<b>-Chiriquí:</b> Cancha de Nuevo San Carlitos corregimiento de San Carlos, distrito de David.<b>-Coclé:</b> Cancha deportiva de Cabuy en el distrito de Antón.<b>-Herrera: </b>Parque Herrera en el corregimiento de San Juan Bautista en Chitré.<b>-Veraguas:</b> Casa Comunal de Llano de la Cruz en Urracá en el distrito de Santiago y en la Casa Comunal de El Marañón en el distrito de Soná.<b>-Los Santos: </b>A un costado de la Escuela de Corozal en el distrito de Macaracas.<b>-Darién: </b>Junta Comunal de Platanilla en Río Congo en el distrito de Santa Fe.<b>-Panamá: </b>Escuela de Santa Rita en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos en el distrito de Panamá.