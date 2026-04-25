Mulino confirma visita del presidente de Israel a Panamá el 6 de mayo

La República de Panamá se prepara para recibir una visita de alto nivel diplomático.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que su homólogo de Israel, Isaac Herzog, realizará una visita oficial al país el próximo 6 de mayo.

El anuncio fue hecho durante un Consejo de Gabinete ampliado en la provincia de Los Santos, donde el mandatario destacó la importancia de este encuentro en el marco de las relaciones bilaterales.

Se espera que la visita permita reforzar los lazos de cooperación entre Panamá e Israel en distintas áreas de interés común.