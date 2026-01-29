Panamá y Bolivia pactan fortalecer el desarrollo económico de ambos países

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, pactaron iniciar un proceso de apoyo e intercambio en temas económicos, turismo, ambientales, seguridad, aeronavegación y migración ilegal, como una sola visión regional y con miras a fortalecer el desarrollo económico de ambos países.

Mulino y Paz conversaron del acuerdo en un encuentro bilateral que sostuvieron la tarde este miércoles, 28 de enero, el cual marca una etapa de fortalecimiento y relanzamiento de las relaciones entre ambas naciones a su más alto nivel.

El presidente Paz conversó con el gobernante panameño sobre el proceso de reformas económicas entabladas en Bolivia en sus primeros meses de mandato, por lo cual destacó que el apoyo de Panamá sobre la experiencia en temas de servicios financieros será de gran utilidad para los retos de la nación sudamericana que busca estabilidad económica.

Con el encuentro y temas abordados, ambos países buscan reforzar lazos históricos, el comercio y la cooperación, considerando a Panamá como un aliado clave, que tuvo como partida la visita de Paz, el pasado mes de noviembre, como presidente electo, buscando impulsar la cooperación económica y diplomática.

Al final del encuentro entre los mandatarios, el presidente Mulino entregó a su homólogo una invitación para que asista a la celebración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, para conmemorar los 200 años del soñado proyecto de unión latinoamericana.

Igualmente, le invitó a la próxima reunión del 56º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrollará en Panamá y está previsto para junio de este año 2026.