Canciller de Israel llegará a Panamá por primera vez en más de cuatro décadas

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, realizará una visita oficial a Panamá los días 24 y 25 de febrero. Será la primera visita de un canciller israelí al país en más de cuatro décadas.

Durante su estancia, el jefe de la diplomacia israelí sostendrá reuniones con el presidente de la República, José Raúl Mulino; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; y el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, además de otros encuentros con autoridades gubernamentales.

De acuerdo con el programa oficial, las conversaciones abordarán temas de interés común, con énfasis en la cooperación en materia de agua y agricultura, así como asuntos económicos y comerciales relacionados con la relación bilateral.

Como parte de la agenda, el canciller Sa’ar también realizará una visita al Canal de Panamá.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, informó que la visita forma parte del proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Panamá e Israel.

Sa’ar ha señalado que este año está orientado a reforzar los vínculos entre Israel y América Latina. Además de Panamá, su gira regional incluye una visita oficial a la República del Ecuador.