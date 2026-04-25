Miss Universo Panamá 2026: Chiriquí presenta a su candidata

La Organización Señorita Panamá, S.A. anunció oficialmente la participación de la provincia de Chiriquí en el concurso nacional Miss Universe Panamá 2026, consolidando así su presencia en uno de los certámenes de belleza más importantes del país.

Gabriela Lineth González Del Valle es Miss Universe Chiriquí 2026

Como representante oficial de la provincia, fue designada Gabriela Lineth González Del Valle, conocida como “Gabilineth”, quien llevará la banda de Miss Universe Chiriquí 2026.

A sus 19 años, Gabriela se prepara para iniciar la carrera de Doctor en Medicina en la Universidad de Panamá, destacándose no solo por su belleza, sino también por su compromiso académico y vocación de servicio.

Con una estatura de 1.83 metros y dominio del idioma inglés, proyecta una fuerte presencia en escenarios internacionales.

Talento, disciplina y vocación de servicio

Apasionada por el arte, Gabriela ha desarrollado habilidades en modelaje y pintura, además de desempeñarse como tutora de inglés, matemáticas y ciencias para niños en edad primaria.

Su perfil combina preparación, sensibilidad social y liderazgo, reflejando a una joven con visión y propósito.