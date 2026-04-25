Mici investiga posible filtración de datos en la plataforma Panamá Emprende

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) informó que se inició un proceso de verificación técnica tras la difusión de una alerta sobre la presunta publicación de información vinculada a la plataforma Panamá Emprende.

De acuerdo con el Mici, la revisión busca determinar la veracidad y el alcance de los datos que habrían sido divulgados, en medio de preocupaciones sobre la seguridad de la información en sistemas digitales del Estado.

El proceso se realiza en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, organismo rector en materia tecnológica y de plataformas digitales gubernamentales.

El Mici reiteró su compromiso con la protección de los datos y la transparencia en la gestión pública, al tiempo que aseguró que cualquier avance o resultado de la investigación será comunicado oportunamente a través de los canales oficiales.

Panamá Emprende es una plataforma informática administrada por el Mici que automatiza el proceso de notificación al Estado sobre el inicio de actividades comerciales o industriales.

Este sistema elimina la necesidad de requisitos adicionales para operar y constituye el único mecanismo autorizado para la obtención del Aviso de Operación.

Además, la plataforma es utilizada para que los transportistas se inscriban para recibir un subsidio en el precio de los combustibles.

Debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán el costo de las gasolinas y diésel en el país se ha incrementado en las últimas semanas.