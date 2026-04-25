Ex reina de belleza muere en Mexico: Por qué la suegra le dijo al hijo ‘Tu eres mio y ella te robó’

En el lugar se encontraban su esposo, su suegra y su hijo de menos de un año.

La joven fue hallada sin vida el pasado 15 de abril en su domicilio en Ciudad de México, con múltiples impactos de bala al menos seis disparos por la espalda, según reportes de medios locales.

El asesinato de Carolina Flores Gómez , exreina de belleza del certamen Miss Teen Universe Baja California, ha causado conmoción en México, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la aparición de un video que podría ser determinante en la investigación.

El video que sacude el caso

El caso tomó un giro aún más impactante tras difundirse en redes sociales un video, publicado por el periodista Carlos Jiménez, en el que se escucha una tensa discusión previa a los disparos.

En las imágenes, se observa a la víctima dirigiéndose a otra habitación mientras su suegra le habla. Segundos después, se escuchan detonaciones.

Tras el primer disparo, se oye un grito, seguido de al menos cinco disparos más.

Minutos después, el esposo de la víctima aparece en la escena y pregunta: “¿Qué fue eso?”, a lo que su madre responde fríamente: “Nada, me hizo enojar”.

La conversación continúa con una frase que ha estremecido a quienes siguen el caso.

El hombre le reclama: “¿Qué te pasa? Es mi familia”, y ella responde: “Mi familia es mía. Tú eres mío y ella me robó”.

¿Qué podría haber detrás de este crimen?

Las frases que se escuchan en el video “me hizo enojar” y “tú eres mío y ella me robó” apuntan a un posible trasfondo emocional complejo que ahora forma parte clave del análisis del caso.

Especialistas suelen vincular este tipo de expresiones con conflictos familiares intensos, donde pueden existir sentimientos de posesión, celos o rechazo hacia la pareja del hijo.

El dolor de la familia

La madre de la joven, Reyna Gómez Molina, relató que fue su yerno quien le informó sobre la muerte de su hija.

Sin embargo, la conversación dejó más dudas que respuestas. Según contó, le preguntó: “Alex, tú estabas con el bebé. ¿La Caro estaba ahí tirada?”, a lo que él respondió: “¿Es en serio su pregunta?”.