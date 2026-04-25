Caja de Seguro Social aclara: no hay muertes por infecciones en salas de diálisis

El director ejecutivo nacional de Prestaciones y Servicios en Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Marcos Young, aseguró que no se ha registrado ninguna muerte por infecciones asociadas a la atención sanitaria en salas de hemodiálisis, ni en La Chorrera ni en otras instalaciones del país.

El pronunciamiento se dio junto a representantes de pacientes, en respuesta a versiones difundidas en algunos medios sobre presuntos decesos relacionados con bacterias en estas unidades.

Young explicó que, ante los brotes detectados, se han fortalecido las acciones de limpieza y bioseguridad. Entre ellas, mencionó el refuerzo del lavado de manos, la capacitación continua del personal y la exigencia a las empresas contratistas para aumentar el personal de aseo dentro de las salas.

Como parte de las acciones, la CSS y el Grupo de Pacientes de Diálisis (GRUPADI) acordaron implementar jornadas de capacitación dirigidas a pacientes y personal de salud, especialmente en centros con alta demanda como el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y la Policlínica Dr. Santiago Barraza.

La presidenta de GRUPADI, Bruna Castillero, valoró positivamente estas iniciativas y adelantó que se desarrollará una estrategia informativa para mantener a los pacientes al tanto de las medidas adoptadas, con el objetivo de fortalecer la confianza en los servicios de atención.