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Caja de Seguro Social aclara: no hay muertes por infecciones en salas de diálisis

La Caja de Seguro Social niega decesos por bacterias en salas de diálisis en Panamá
La Caja de Seguro Social niega decesos por bacterias en salas de diálisis en Panamá Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/04/2026 10:44
Autoridades de la CSS desmintieron fallecimientos asociados a bacterias en unidades de hemodiálisis y anunciaron acciones para fortalecer la atención.

El director ejecutivo nacional de Prestaciones y Servicios en Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Marcos Young, aseguró que no se ha registrado ninguna muerte por infecciones asociadas a la atención sanitaria en salas de hemodiálisis, ni en La Chorrera ni en otras instalaciones del país.

El pronunciamiento se dio junto a representantes de pacientes, en respuesta a versiones difundidas en algunos medios sobre presuntos decesos relacionados con bacterias en estas unidades.

Young explicó que, ante los brotes detectados, se han fortalecido las acciones de limpieza y bioseguridad. Entre ellas, mencionó el refuerzo del lavado de manos, la capacitación continua del personal y la exigencia a las empresas contratistas para aumentar el personal de aseo dentro de las salas.

Como parte de las acciones, la CSS y el Grupo de Pacientes de Diálisis (GRUPADI) acordaron implementar jornadas de capacitación dirigidas a pacientes y personal de salud, especialmente en centros con alta demanda como el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y la Policlínica Dr. Santiago Barraza.

La presidenta de GRUPADI, Bruna Castillero, valoró positivamente estas iniciativas y adelantó que se desarrollará una estrategia informativa para mantener a los pacientes al tanto de las medidas adoptadas, con el objetivo de fortalecer la confianza en los servicios de atención.

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