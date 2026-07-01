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Información útil

Jubilados cobrarán la primera quincena de julio desde este viernes 3 de julio

La CSS inicia este viernes 3 de julio el pago de la primera quincena a jubilados y pensionados.
La CSS inicia este viernes 3 de julio el pago de la primera quincena a jubilados y pensionados. Sebastián Ganso / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/07/2026 14:48
Los jubilados y pensionados que cobran por ACH recibirán su pago desde este viernes 3 de julio, informó la CSS.

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La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó, a través de su calendario oficial de pagos, las fechas de desembolso para los jubilados y pensionados correspondientes a la primera quincena de julio.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH) tendrán disponible el dinero a partir del jueves 3 de julio.

En tanto, quienes cobran mediante cheque podrán retirar su pago desde el lunes 6 de julio en los centros de pago habilitados a nivel nacional, según el cronograma establecido por la CSS.

La institución recordó a los beneficiarios consultar las fechas y puntos de pago correspondientes para realizar el retiro de sus pensiones de forma oportuna.

CSS mantiene dos modalidades de pago para jubilados y pensionados

Actualmente, la CSS mantiene dos modalidades de pago para los jubilados y pensionados en Panamá. Los beneficiarios pueden recibir sus pensiones mediante acreditación bancaria (ACH) o a través de cheques físicos, de acuerdo con el método de cobro registrado ante la institución.

Los pagos por acreditación bancaria suelen realizarse primero, mientras que quienes cobran mediante cheque deben acudir a los centros de pago habilitados por la CSS en las fechas establecidas en el calendario oficial.

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