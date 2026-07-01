Jubilados cobrarán la primera quincena de julio desde este viernes 3 de julio

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro S</a><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">ocial (CSS)</a></b> confirmó, a través de su calendario oficial de pagos, las fechas de desembolso para los jubilados y pensionados correspondientes a la primera quincena de julio.De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH) tendrán disponible el dinero <b>a partir del jueves 3 de julio</b>.En tanto, quienes cobran mediante cheque podrán retirar su pago <b>desde el lunes 6 de julio</b> en los centros de pago habilitados a nivel nacional, según el cronograma establecido por la CSS.La institución recordó a los beneficiarios consultar las fechas y puntos de pago correspondientes para realizar el retiro de sus pensiones de forma oportuna.