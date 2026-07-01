Jubilados cobrarán la primera quincena de julio desde este viernes 3 de julio

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó, a través de su calendario oficial de pagos, las fechas de desembolso para los jubilados y pensionados correspondientes a la primera quincena de julio.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH) tendrán disponible el dinero a partir del jueves 3 de julio.

En tanto, quienes cobran mediante cheque podrán retirar su pago desde el lunes 6 de julio en los centros de pago habilitados a nivel nacional, según el cronograma establecido por la CSS.

La institución recordó a los beneficiarios consultar las fechas y puntos de pago correspondientes para realizar el retiro de sus pensiones de forma oportuna.