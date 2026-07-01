Estrellómetro | Discurso de José Raúl Mulino en la Asamblea Nacional

<b>Esto es falso.</b>Durante el discurso de instalación del segundo periodo legislativo de la Asamblea el año pasado, <b>Mulino defendió la necesidad de 'reducir el tamaño del Estado' y planteó como uno de los primeros pasos la aprobación de una nueva <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.asamblea.gob.pa/Noticias/Actualidad/EJECUTIVO-PRESENTA-PROYECTO-QUE-MODERNIZA-LEY-DE-CARRERA-ADMINISTRATIVA" target="_blank">Ley de Carrera Administrativa</a></b>, iniciativa que fue presentada ante la Asamblea el 17 de septiembre de 2025.El mandatario señaló que la reforma permitiría al Ejecutivo eliminar funciones duplicadas y reducir el número de ministerios sin afectar las funciones esenciales del Estado.Asimismo, <b>aseguró que para finales de 2025 el país contaría con menos funcionarios, menos ministerios y menos secretarías</b>, además de la eliminación de entidades como el <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-de-la-mujer">Ministerio de la Mujer</a> y el <a href="/tag/-/meta/bda-banco-de-desarrollo-agropecuario">Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)</a></b>.Sin embargo, <b>hasta el momento no se ha concretado la eliminación de estas entidades ni se ha alcanzado la meta de reducir en un 20% la planilla estatal</b>, objetivos que fueron planteados por el mandatario durante el año pasado.En materia de subsidios, la administración también impulsó recortes en varios programas. <b>Uno de ellos fue el bono de $10,000 para viviendas de interés social del programa Fondo Solidario de Vivienda</b>, eliminado debido a supuestas inconsistencias en su implementación, según explicó el presidente en su <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.youtube.com/watch?v=-1gLZoLgJjc" target="_blank">conferencia semanal del 29 de agosto de 2024</a>.De igual manera, <b>fue eliminado el subsidio otorgado a los productores de arroz, que contemplaba un aporte adicional de $7,50 por quintal</b>.<i>'No hay subsidio para el arroz y no hay el $7,50 por quintal más. Estamos protegiendo la producción nacional y no creo que tenga alguna incidencia en el precio al consumidor'</i>, sostuvo el mandatario <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.youtube.com/watch?v=WbSa5rTWiC4&amp;t=2s" target="_blank">el 11 de septiembre de 2025 en su conferencia semanal</a>.