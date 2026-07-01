El Gordito del Zodíaco de Géminis se jugará este 3 de julio

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) confirmó que el viernes 3 de julio se celebrará el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Géminis, tras la reprogramación anunciada por la institución.

El sorteo, que originalmente estaba previsto para el 26 de junio, se realizará en su horario regular. La LNB explicó que el cambio de fecha respondió a una solicitud planteada por los billeteros, quienes pidieron contar con más tiempo para la venta de los billetes.

La entidad indicó que la decisión fue tomada luego de consultar a los vendedores y reiteró que la modificación no afecta la programación de los demás sorteos establecidos en el calendario oficial.