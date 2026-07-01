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Información útil

El Gordito del Zodíaco de Géminis se jugará este 3 de julio

La Lotería Nacional confirma nueva fecha para el Gordito del Zodíaco de Géminis
La Lotería Nacional confirma nueva fecha para el Gordito del Zodíaco de Géminis @lnbpma
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/07/2026 16:36
La Lotería explicó que el cambio de fecha del Gordito del Zodíaco busca brindar más tiempo a los billeteros para la venta de los billetes.

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) confirmó que el viernes 3 de julio se celebrará el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Géminis, tras la reprogramación anunciada por la institución.

El sorteo, que originalmente estaba previsto para el 26 de junio, se realizará en su horario regular. La LNB explicó que el cambio de fecha respondió a una solicitud planteada por los billeteros, quienes pidieron contar con más tiempo para la venta de los billetes.

La entidad indicó que la decisión fue tomada luego de consultar a los vendedores y reiteró que la modificación no afecta la programación de los demás sorteos establecidos en el calendario oficial.

El Gordito del Zodíaco y su esperado premio mayor

El ganador del premio principal recibirá 1,004,000 balboas, siempre que su billete coincida con los cuatro números del primer premio, además de la serie y el folio. En caso de acertar únicamente los cuatro números, pero sin la serie ni el folio, el premio será de 4,000 balboas.

La Lotería también recordó los montos que aplican en caso de coincidencias parciales:

Tres primeras y tres últimas cifras: 60.00 balboas

Dos primeras y dos últimas cifras: 4.00 balboas

Última cifra: 1.00 balboa

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