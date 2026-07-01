El Gordito del Zodíaco de Géminis se jugará este 3 de julio

La <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a></b> confirmó que el <b>viernes 3 de julio</b> se celebrará el sorteo del <b>Gordito del Zodíaco</b>, correspondiente al signo <b>Géminis</b>, tras la reprogramación anunciada por la institución.El sorteo, que originalmente estaba previsto para el <b>26 de junio</b>, se realizará en su horario regular. La LNB explicó que el cambio de fecha respondió a una solicitud planteada por los billeteros, quienes pidieron contar con más tiempo para la venta de los billetes.La entidad indicó que la decisión fue tomada luego de consultar a los vendedores y reiteró que la modificación no afecta la programación de los demás sorteos establecidos en el calendario oficial.