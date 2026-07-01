Costa Rica busca destrabar guerra comercial con Panamá tras seis años de bloqueo

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica impulsará un nuevo acercamiento con Panamá para buscar una solución al conflicto comercial que mantienen ambos países desde hace seis años, el cual mantiene suspendida la exportación de productos lácteos y agrícolas costarricenses.

Según una publicación del diario La Nación, la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, anunció los preparativos para reunirse con su homólogo panameño y presentar un plan orientado a reabrir el mercado lácteo.

Este medio trató de conocer, por parte del departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), si se ha dado algún acercamiento reciente entre Costa Rica y Panamá sobre este tema, pero hasta el cierre de esta nota no se logró respuesta.

Ambas naciones sostienen una disputa arancelaria y fitosanitaria desde 2019, centrada en el bloqueo por parte de las autoridades panameñas a las importaciones de bienes agropecuarios costarricenses, principalmente lácteos y carnes.

De acuerdo con los registros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el diferendo técnico se concentra en cuatro medidas específicas adoptadas por Panamá entre enero de 2019 y junio de 2020:

Restricción a la importación de fresa fresca: En enero de 2020, Panamá inhabilitó los requisitos fitosanitarios para la fresa costarricense. Las autoridades panameñas argumentaron la detección del plaguicida Oxamilo en niveles superiores a los límites máximos de residuos (LMR) en dos envíos de un mismo exportador.

Bloqueo a productos lácteos y cárnicos: Desde junio de 2020, Panamá impide el ingreso de estos productos provenientes de 16 establecimientos costarricenses, tras no renovar sus aprobaciones sanitarias.

Restricción a la piña fresca: En enero de 2019, Panamá suspendió los requisitos fitosanitarios para la piña de Costa Rica, alegando el riesgo por la presencia de la Cochinilla rosada del hibisco (Maconellicoccus hirsutus).

Freno a plátano y banano frescos: En octubre de 2019, Panamá inhabilitó los permisos de importación para revisar los requisitos fitosanitarios frente al riesgo asociado a la plaga Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc R4T) en la región.

La postura de Panamá: exigencia de reciprocidad y protección al productor

Por parte de Panamá, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, aseguró en reiteradas ocasiones que el gobierno está abierto a negociar, siempre que se garantice la igualdad de condiciones.

Moltó recordó en mayo pasado que las restricciones aplicadas respondieron a la necesidad de proteger al sector productivo nacional.

“Nuestro sector productivo también merece respeto. Lo vamos a cuidar. Esas son las instrucciones del presidente y queremos que las reglas sean iguales para ambas partes”, afirmó el titular del MICI, subrayando que existen plantas panameñas que vendieron por décadas a Costa Rica y que actualmente no pueden hacerlo.

Moltó insistió en que Panamá no busca confrontación, sino soluciones justas bajo un principio de estricta reciprocidad: “Queremos igual cantidad de reglas para ambas naciones y Panamá va a sentarse como país amigo a ver cuáles condiciones serían las apropiadas para poder entonces volver a que de la misma forma y con las mismas condiciones ambos países pongan las reglas para la aprobación de sus plantas y de la introducción de sus productos”.

El laberinto legal en la OMC

La controversia formal, identificada en el foro multilateral como el proceso DS599, tuvo un punto de quiebre en diciembre de 2024 cuando el grupo especial de la OMC emitió un laudo favorable a Costa Rica, ratificado formalmente a inicios de junio de 2025 por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD).

No obstante, el proceso se encuentra en un limbo técnico debido a la crisis institucional del tribunal internacional. El 24 de enero de 2025, Panamá presentó formalmente una apelación ante el Órgano de Apelación de la OMC en Ginebra, argumentando que el informe no se ajusta a las normativas sanitarias y fitosanitarias panameñas.

Al no contar el Órgano de Apelación con miembros activos para conformar una sección operativa, la representación panameña indicó que aguardará instrucciones una vez que este se constituya.

Por su parte, Costa Rica solicitó suspender los plazos procedimentales ante la inoperatividad del tribunal, rechazó las alegaciones de error presentadas por Panamá y confirmó que presentará sus argumentos escritos y declaraciones orales una vez que el Órgano de Apelación reanude sus funciones.