Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco del viernes 8 de mayo de 2026, según la IA

Este viernes 8 de mayo se realizará el cuarto sorteo del Gordito del Zodiaco del 2026 de la Lotería Nacional de Beneficencia correspondiente al signo piscis y, muchos panameños ya se preparan para ir en busca de sus billetes y chances.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia:

- 7

- 8

- 9

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo del Gordito Millonario:

78 - 77 - 89 - 47 - 20 - 95 - 59 - 09 - 98 - 87

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

Números ganadores del Gordito del Zodíaco del 27 de marzo de 2026:

Primer Premio: 4778

Letras: BCAA

Serie: 9

Folio: 5

Segundo Premio: 20

Tercer Premio: 89