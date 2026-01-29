Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco del viernes 30 de enero de 2026, según la IA

Este viernes 30 de enero se realizará el primer sorteo del Gordito del Zodiaco del 2026 de la Lotería Nacional de Beneficencia correspondiente al signo Capricornio y, muchos panameños ya se preparan para ir en busca de sus billetes y chances.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia:

-1

-3

-7

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

Números ganadores del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Sagitario del 19 de diciembre de 2025.

Primer Premio: 7792

Letras: ABAA

Serie: 1

Folio: 19

Segundo Premio: 10

Tercer Premio: 77