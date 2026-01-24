Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 25 de enero 2026, según la IA

Este domingo 24 de enero de 2026 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de este miércoles 21 de diciembre:

1

9

8

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:

11, 91, 01, 15, 80, 81, 18, 19, 98, 99, 91, 93.

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 21 de enero de 2026:

Primer Premio: 0551

Letras: BDCC

Serie: 10

Folio: 7

Segundo Premio: 1476

Tercer Premio: 3932