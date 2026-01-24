Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 25 de enero 2026, según la IA

Este domingo 24 de enero de 2026 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.<i><b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional </a>de este miércoles 21 de diciembre:</b></i>198<b>Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:</b>11, 91, 01, 15, 80, 81, 18, 19, 98, 99, 91, 93.Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 21 de enero de 2026:<b>Primer Premio: 0551</b><b>Letras: BDCC</b><b>Serie: 10</b><b>Folio: 7</b><b>Segundo Premio: 1476</b><b>Tercer Premio: 3932</b>