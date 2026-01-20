Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 21 de enero 2026, según la IA

Este miércoles 21 de enero de 2026 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.<i><b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional </a> de este domingo 18 de diciembre:</b></i>539<b>Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:</b> 53, 39, 59, 35, 93, 95, 55, 99, 33Aquí te compartimos los números ganadores del 18 de enero de 2026:<b> </b><b>Primer Premio: 9539</b><b>Letras: BACA</b><b>Serie: 17</b><b>Folio: 8</b><b>Segundo Premio: 4257</b><b>Tercer Premio: 2275</b>