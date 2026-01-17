Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 18 de enero 2026, según la IA

Este domingo 18 de enero de 2026 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.<i><b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional </a>de este miércoles 14 de diciembre:</b></i>3 7 2<b>Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:</b> 27 – 72 – 37 – 73 – 23 – 32 – 77 – 33 – 22.<i><b>Aquí te compartimos los números ganadores del 14 de enero de 2026:</b></i><b>Primer Premio:</b> 3757<b>Letras: </b>ADAD<b>Serie:</b> 3<b>Folio:</b> 12<b>Segundo Premio: </b>7747<b>Tercer Premio</b>: 2802