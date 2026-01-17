Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 18 de enero 2026, según la IA

Este domingo 18 de enero de 2026 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de este miércoles 14 de diciembre:

3

7

2

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas: 27 – 72 – 37 – 73 – 23 – 32 – 77 – 33 – 22.

Aquí te compartimos los números ganadores del 14 de enero de 2026:

Primer Premio: 3757

Letras: ADAD

Serie: 3

Folio: 12

Segundo Premio: 7747

Tercer Premio: 2802