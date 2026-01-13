Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 14 de enero 2026, según la IA

Este miércoles 14 de enero de 2026 se realizará el sorteo miercolito de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.<i><b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional </a>de este domingo 11 de diciembre:</b></i>823<b>Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:</b> 82, 28, 83, 38, 23, 32.<i><b>Aquí te compartimos los números ganadores del 11 de enero de 2026:</b></i>Primer Premio: 4259Letras: BADDSerie: 3 Folio: 12Segundo Premio: 6537Tercer Premio: 6530