Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 07 de enero 2026, según la IA

Este miércoles 07 de enero de 2026 se realizará el sorteo miercolito número 3046 de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 04 de diciembre:

0

6

9

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas: 06 – 09 – 58 – 63 – 90.

Aquí te compartimos los números ganadores del 04 de enero de 2026:

Primer Premio: 0587

Letras: AAAC

Serie: 15

Folio: 11

Segundo Premio: 6963

Tercer Premio: 4590