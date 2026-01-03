Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 04 de enero 2026, según la IA

Este domingo 04 de enero de 2026 se realizará el primer sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo dominical.<i><b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional </a>de este domingo 28 de diciembre:</b></i>369<b>Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:</b> 23 - 62 - 69 - 03 - 52 - 90 - 26.<b>Aquí te compartimos los números ganadores del miércoles 31 de diciembre de 2025:</b> <b>Primer Premio: 6369</b><b>Letras: CADD</b><b>Serie: 16</b><b>Folio: 9</b><b>Segundo Premio: 0846</b><b>Tercer Premio: 4063</b>