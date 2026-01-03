Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 04 de enero 2026, según la IA

Este domingo 04 de enero de 2026 se realizará el primer sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo dominical.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 28 de diciembre:

3

6

9

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas: 23 - 62 - 69 - 03 - 52 - 90 - 26.

Aquí te compartimos los números ganadores del miércoles 31 de diciembre de 2025:

Primer Premio: 6369

Letras: CADD

Serie: 16

Folio: 9

Segundo Premio: 0846

Tercer Premio: 4063