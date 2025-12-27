Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 28 de diciembre 2025, según la IA

Este domingo 28 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de este miércoles 24 de diciembre:

8

9

5

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas: 89, 93, 97, 91 y 61.

En la pirámide anterior, para el 24 de diciembre habíamos recomendado el 3 como una de las decenas ganadoras y precisamente la decena del 3 salió en el primer premio. ¿Ganó? Mire la pirámide del 24 de diciembre aquí.

Aquí te compartimos los números ganadores del miércoles 24 de diciembre de 2025:

Primer Premio: 8937

Letras: BBDD

Serie: 17

Folio: 10

Segundo Premio: 9611

Tercer Premio: 5042