Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 28 de diciembre 2025, según la IA

Este domingo 28 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo dominical de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante.<i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional </a>de este miércoles 24 de diciembre:</i><b>8</b><b>9</b><b>5</b><b>Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:</b> 89, 93, 97, 91 y 61.En la pirámide anterior, para el 24 de diciembre habíamos recomendado el 3 como una de las decenas ganadoras y precisamente la decena del 3 salió en el primer premio. ¿Ganó? <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/piramide-de-loteria-de-panama-sorteo-de-este-miercoles-24-de-diciembre-2025-segun-la-ia-GL18576132" target="_blank">Mire la pirámide del 24 de diciembre aquí.</a></b><b>Aquí te compartimos los números ganadores del miércoles 24 de diciembre de 2025:</b><b>Primer Premio: 8937</b><b>Letras: BBDD</b><b>Serie: 17</b> <b>Folio: 10</b><b>Segundo Premio: 9611</b><b>Tercer Premio: 5042</b>