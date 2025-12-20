Pirámide de Lotería de Panamá | Sorteo de este domingo 21 de diciembre 2025, según la IA

Este domingo 21 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería de Panamá</a> de este viernes 19 de diciembre:704<b>Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:</b> <b>70, 19 y 92.</b><i><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/en-vivo-loteria-de-panama-resultados-del-gordito-del-zodiaco-del-viernes-19-de-diciembre-de-2025-DE18490434" target="_blank">Resultados del sorteo Gordito del Zodíaco del viernes 19 de diciembre de 2025</a></b></i><b>Primer Premio: 7792</b><b>Letras: ABAA</b><b>Serie: 1</b><b>Folio: 19</b><b>Segundo Premio: 10</b><b>Tercer Premio: 77</b>