Pirámide de Lotería de Panamá | Sorteo de este domingo 21 de diciembre 2025, según la IA

Este domingo 21 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá de este viernes 19 de diciembre:

7

0

4

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas: 70, 19 y 92.

Resultados del sorteo Gordito del Zodíaco del viernes 19 de diciembre de 2025

Primer Premio: 7792

Letras: ABAA

Serie: 1

Folio: 19

Segundo Premio: 10

Tercer Premio: 77