Pirámide de Lotería de Panamá | Sorteo de este miércoles 17 de diciembre 2025, según la IA

Este miércoles 17 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería de Panamá</a> de este domingo 14 de diciembre.<b>- 5</b><b>- 2</b><b>- 3</b> <b>Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:</b> <b>52, 23, 53, 25, 32, 35.</b><i><b>Resultados del sorteo extraordinario correspondiente al 14 de diciembre de 2025:</b></i><b>Primer Premio: </b><b>49899</b><b>Letras: </b><b>BCBD</b><b>Serie: </b><b>1</b><b>folio: </b><b>2</b><b>Segundo Premio: </b><b>70778</b><b>Tercer Premio:</b><b> 56853</b>