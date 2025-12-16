  1. Inicio
Pirámide de Lotería de Panamá | Sorteo de este miércoles 17 de diciembre 2025, según la IA

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 14 de diciembre.

Este miércoles 17 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá de este domingo 14 de diciembre.

- 5

- 2

- 3

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas: 52, 23, 53, 25, 32, 35.

Resultados del sorteo extraordinario correspondiente al 14 de diciembre de 2025:

Primer Premio: 49899

Letras: BCBD

Serie: 1

folio: 2

Segundo Premio: 70778

Tercer Premio: 56853

