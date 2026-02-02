Aeronáutica Civil autoriza 30 vuelos adicionales a Toronto por el Mundial 2026

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) anunció este lunes 2 de febrero la aprobación de 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto, que estarán vigentes exclusivamente entre el 13 y el 28 de junio de 2026. La medida —resultado de reuniones entre autoridades panameñas y sus homólogas canadienses— responde al “masivo interés” de la afición panameña por acompañar a la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el comunicado oficial, la ampliación operativa se materializa tras una solicitud extraordinaria de la aerolínea Copa Airlines, buscando cubrir el notable incremento en la demanda de pasajeros generado por los compromisos deportivos del país en la cita mundialista. La AAC destacó que la coordinación se hizo a nivel bilateral y fue necesaria para garantizar plazas adicionales en las fechas de mayor demanda.

De lo anticipado en el Foro de la CAF a la medida concreta

La decisión confirma lo anticipado por el director general de la AAC, Rafael Bárcenas, en su intervención durante el Foro Económico de la CAF. Bárcenas explicó entonces que elevaría una petición formal de “Gobierno a Gobierno” para facilitar la ampliación de frecuencias aéreas y así ofrecer más opciones de transporte a los fanáticos panameños. La gestión —dijo la autoridad días atrás en el evento regional— buscaba soluciones ágiles y coordinadas entre administraciones para atender picos de demanda por eventos internacionales.