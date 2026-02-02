Aeronáutica Civil autoriza 30 vuelos adicionales a Toronto por el Mundial 2026

La <b><a href="/tag/-/meta/aac-autoridad-de-aeronautica-civil">Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)</a> </b>anunció este lunes 2 de febrero la aprobación de 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre <b>Panamá y Toronto</b>, que estarán vigentes exclusivamente entre el 13 y el 28 de junio de 2026. La medida —resultado de reuniones entre autoridades panameñas y sus homólogas canadienses— responde al <b>'masivo interés' </b>de la afición panameña por acompañar a la Selección Nacional en la <b><a href="/tag/-/meta/copa-del-mundo">Copa del Mundo 2026</a></b>, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México.Según el comunicado oficial, la ampliación operativa se materializa tras una solicitud extraordinaria de la aerolínea <b><a href="/tag/-/meta/copa-airlines">Copa Airlines</a></b>, buscando cubrir el notable incremento en la demanda de pasajeros generado por los compromisos deportivos del país en la cita mundialista. La <b>AAC</b> destacó que la coordinación se hizo a nivel bilateral y fue necesaria para garantizar plazas adicionales en las fechas de mayor demanda.<b>De lo anticipado en el Foro de la CAF a la medida concreta</b>La decisión confirma lo anticipado por el director general de la AAC, Rafael Bárcenas, en su intervención durante el <b>Foro Económico de la CAF.</b> Bárcenas explicó entonces que elevaría una petición formal de 'Gobierno a Gobierno' para facilitar la ampliación de frecuencias aéreas y así ofrecer más opciones de transporte a los fanáticos panameños. La gestión —dijo la autoridad días atrás en el evento regional— buscaba soluciones ágiles y coordinadas entre administraciones para atender picos de demanda por eventos internacionales.