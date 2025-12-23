Pirámide de Lotería de Panamá | Sorteo de este miércoles 24 de diciembre 2025, según la IA

Este miércoles 24 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería de Panamá</a> de este domingo 21 de diciembre:939<b>Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:</b> <b>90, 09, 96, 69, 36, 63.</b> <b>Aquí te compartimos los números ganadores del domingo 21 de diciembre de 2025:</b><b>Primer Premio 5706</b><b>Letras ACCB</b><b>Serie 9</b><b>Folio 9</b><b>Segundo Premio 2190</b><b>Tercer Premio 7965</b>