Pirámide de Lotería de Panamá | Sorteo de este miércoles 24 de diciembre 2025, según la IA

Este miércoles 24 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá de este domingo 21 de diciembre:

9

3

9

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas: 90, 09, 96, 69, 36, 63.

Aquí te compartimos los números ganadores del domingo 21 de diciembre de 2025:

Primer Premio 5706

Letras ACCB

Serie 9

Folio 9

Segundo Premio 2190

Tercer Premio 7965