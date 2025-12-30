Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 31 de diciembre 2025, según la IA

Este miércoles 31 de diciembre de 2025 se realizará el último sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo miercolito.<i><b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional </a>de este domingo 28 de diciembre:</b></i>7 9 1<b>Combinaciones de 2 dígitos recomendadas:</b> 79 – 97 – 71 – 17 – 91 – 19.¡Lo volvimos a hacer! En la pirámide anterior, para el 28 de diciembre habíamos recomendado el 8, 9 y 5 como las decenas ganadoras y precisamente en el primer y tercer premio salió 05 y 91 ¿Ganó? <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/piramide-de-loteria-de-panama-sorteo-de-este-domingo-28-de-diciembre-2025-segun-la-ia-NK18659172" target="_blank">Mire la pirámide del 28 de diciembre aquí.</a></b><b>Aquí te compartimos los números ganadores del domingo 28 de diciembre de 2025:</b><b>Primer Premio: 5905</b><b>Letras: BBBD</b><b>Serie: 21</b><b>Folio: 9</b><b>Segundo Premio: 2861</b><b>Tercer Premio: 4691</b>