Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 31 de diciembre 2025, según la IA

Este miércoles 31 de diciembre de 2025 se realizará el último sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo miercolito.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 28 de diciembre:

7

9

1

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas: 79 – 97 – 71 – 17 – 91 – 19.

¡Lo volvimos a hacer! En la pirámide anterior, para el 28 de diciembre habíamos recomendado el 8, 9 y 5 como las decenas ganadoras y precisamente en el primer y tercer premio salió 05 y 91 ¿Ganó? Mire la pirámide del 28 de diciembre aquí.

Aquí te compartimos los números ganadores del domingo 28 de diciembre de 2025:

Primer Premio: 5905

Letras: BBBD

Serie: 21

Folio: 9

Segundo Premio: 2861

Tercer Premio: 4691