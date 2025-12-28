En Vivo | Lotería de Panamá Resultados del sorteo del domingo 28 de diciembre 2025

<a href="/tag/-/meta/loteria-de-panama">La Lotería Nacional de Panamá</a> realiza la tarde de este domingo 28 de diciembre de 2025, el sorteo extraordinario.<b>Aquí te compartimos los números ganadores.</b>Primer Premio:Letras: Serie: Folio: Segundo Premio Tercer Premio <b>¿Qué es la Lotería Extraordinaria y cuáles son los premios?</b>La Lotería Extraordinaria en Panamá es una edición especial de la <a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia</a> (LNB) que se celebra tres veces al año, en los meses de abril, agosto y diciembre. Estos sorteos se caracterizan por ofrecer premios significativamente mayores en comparación con los sorteos regulares.Frecuencia: Se realiza tres veces al año, específicamente en abril, agosto y diciembre.Premios: El premio mayor puede alcanzar hasta B/. 75,000.00 para quienes acierten el número ganador junto con la serie y el folio. Además, se otorgan premios secundarios y bonos de incentivo.