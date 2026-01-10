Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 11 de enero 2026, según la IA

Este domingo 11 de enero de 2026 se realizará el sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y posibilidades con la esperanza de obtener un premio importante en este sorteo.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de este miércoles 7 de diciembre:

6

8

1

Combinaciones de 2 dígitos recomendadas: 16 - 61- 18 - 81 - 68 - 86 - 11.

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 7 de enero de 2026:

Primer Premio: 8884

Letras: BABB

Serie: 16

Folio: 3

Segundo Premio: 4130

Tercer Premio: 5506