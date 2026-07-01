Panamá envía misión de alto nivel a China por retención masiva de buques

La hegemonía del registro marítimo de Panamá enfrenta un desafío importante en Asia. El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció públicamente que el “problema de todos conocido con China” amenaza la reputación y valoración del país en el Tokyo MOU, debido a un alarmante incremento de naves retenidas en puertos del gigante asiático.

Para contener esta situación antes de que afecte la calificación internacional de la flota, el mandatario anunció el envío de una delegación diplomática de emergencia.

Al respecto, adelantó que están esperando “la confirmación de una reunión personal de sus enviados a China para tratar este tema al más alto nivel de ese país, buscando resolver por la vía de la alta diplomacia una fricción que afecta a cientos de embarcaciones”.

Aunque el presidente matizó que, “gracias a Dios”, las detenciones van en disminución, pues el impacto acumulado ya es crítico. Mulino planteó la situación de las detenciones de buques de bandera panameña en puertos de la República Popular China, en la rendición del informe anual de su gestión durante la instalación de nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de Diputados para el período 2026 - 2027 este miércoles, 1 de julio en la ciudad de Panamá.

Esta presión fiscalizadora en aguas asiáticas se tradujo en un incremento sostenido de bloqueos durante el primer semestre de 2026. Según datos del Memorando de Entendimiento de Tokio (MOU Tokio), recopilados por la Cámara Marítima de Panamá, entre enero y junio se registraron al menos 470 detenciones de buques con bandera panameña en terminales chinas.

El repunte de inspecciones y retenciones fue contundente mes a mes, reportándose 93 casos en marzo, 135 en abril y 141 naves retenidas en mayo. Esta amenaza en el Pacífico contrasta con la buena noticia que el propio Mulino destacó sobre el reingreso de Panamá a la prestigiosa lista blanca del París MOU, un logro en materia de cumplimiento por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que demuestra que la bandera panameña cumple con los más altos estándares mundiales, pero que ahora debe blindarse en el mercado asiático.

Como contramedida para proteger a los usuarios del registro y dar soporte inmediato ante cualquier retención o trámite técnico, Mulino anunció que, a raíz de las conclusiones de su reciente viaje a Grecia, la AMP ya implementó un servicio de atención 24/7.

El presidente explicó que en Asia hay entre 12 y 14 horas de diferencia, lo que para efectos prácticos representaba un día perdido en la atención de los clientes, por lo que dio instrucciones precisas para habilitar esta disponibilidad permanente.

Con este escudo operativo, el gobierno panameño busca avanzar en calidad de servicio y competitividad, anulando las barreras horarias para que no se afecte el negocio del registro ni los tratamientos técnicos del personal de mar, mientras se destranca el conflicto político-comercial al más alto nivel con Pekín.