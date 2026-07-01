El actor Danny Glover revela que padece alzhéimer: ‘La vida continúa’

El actor estadounidense Danny Glover, conocido por su participación en numerosas películas de acción como ’Arma letal’, reveló este miércoles 1 de julio a la revista People que padece alzhéimer desde 2023. Glover decidió comunicar personalmente la noticia para transmitir un mensaje de esperanza frente al avance de la enfermedad neurodegenerativa.

”Yo quiero decirles que la vida continúa”, expresó el intérprete, quien cumplirá 80 años el próximo 22 de julio.

”Todavía no logro aceptar del todo, en mi mente, todo lo que implica esto”, confesó Glover al referirse a su diagnóstico. “Hay momentos que sigues recordando y que confirman que aún puedes recordar las cosas. Y hay momentos que nunca olvidaré”, dijo el actor en declaraciones a People.

Su hija Mandisa explicó a la misma publicación cómo comenzó a notar los primeros signos del deterioro cognitivo de su padre.

”Mi papá siempre se ha caracterizado por recordar absolutamente todo desde 1970: en qué esquina estaba parado, con quién habló, de qué hablaron, de qué color era la ropa que llevaban... todo. Pero eso cambió. Solía contarte muchísimas historias sobre sus padres —historias que yo había escuchado una y otra vez— y empecé a notar que faltaban partes del relato. Entonces pensé: ‘Me pregunto qué estará pasando’”, relató.

El proceso de aceptación del diagnóstico ha sido paulatino para Glover.

”En cierto sentido, se trata de reconocer que te está ocurriendo a ti y, al mismo tiempo, de aceptar que hay millones de personas que también están sufriendo esta enfermedad”, afirmó.

Aun así, el actor mantiene una actitud optimista.

”No siento que este sea el final de mi vida. Todavía queda trabajo por hacer”, aseguró.

Glover también contó que la lectura es una de las actividades que lo ayuda a mantenerse lúcido durante las mañanas.

Su primogénita reconoció que para su padre ha sido “deprimente” asumir que convivirá con esta enfermedad el resto de su vida.

”Es un cambio que afecta la esencia de quien crees que eres o de quien ya no crees ser. Es muy difícil. Solo hay que vivir cada día tal como viene”, expresó.

Por su parte, Marty, hermano del actor, afirmó que la familia continuará explorando opciones de tratamiento junto con el equipo médico.

”Lo único que queremos es que viva la mejor vida posible, tal como él hizo que nosotros viviéramos la nuestra”, concluyó.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se diagnostican cerca de 10 millones de casos nuevos cada año alrededor del mundo.