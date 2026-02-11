Luto en Hollywood: muere James Van Der Beek, ícono de ‘Dawson’s Creek’, a los 48 años

El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido por su rol protagónico en la mítica serie ‘Dawson’s Creek’, falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años, tras librar durante dos años una lucha contra el cáncer colorrectal.

El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido por su rol protagónico en la mítica serie ‘Dawson’s Creek’, falleció ayer a los 48 años, tras librar durante dos años una lucha contra el cáncer colorrectal.

De acuerdo con el portal especializado en espectáculos TMZ, su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó la noticia a través de una publicación en Instagram en la que comunicó a los seguidores del actor que atravesó sus últimos días con “coraje, fe y gracia”.

“Por ahora, les pedimos privacidad mientras honramos a un padre y a un esposo”, expresó.

El actor había confirmado a la revista People que padecía esta enfermedad a finales de 2024. A pesar del sombrío diagnóstico —el cáncer se encontraba en etapa tres cuando fue detectado—, nunca perdió el optimismo y se mostró confiado en que superaría la enfermedad.

En esa misma publicación se informó que Van Der Beek puso a la venta prendas y artículos de utilería que utilizó durante el rodaje de series como ‘Dawson’s Creek’ y ‘Varsity Blues’, con el objetivo de cubrir los gastos de su tratamiento médico.

Si bien también anunció que iba a poder participar de un eventual reencuentro de la serie ‘Dawson’s Creek’, al final no pudo participar por la intensidad de su tratamiento médico.

No obstante, a pesar de la dureza de la enfermedad, el intérprete continuó participando en distintas producciones audiovisuales. El año pasado formó parte del programa ‘The Masked Singer’, donde interpretó dos canciones: el tema pop ‘Disturbia’, de Rihanna, y ‘Take Me Home, Country Roads’, del cantante de música country John Denver. Sobre el escenario, su esposa y su familia lo abrazaron al revelarse que era él quien estaba detrás del disfraz de ave que llevaba puesto. Hoy, esa misma familia, conformada por seis hijos, permanece sumida en el dolor.