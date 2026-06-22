¿Cuándo cobran los jubilados en julio? Calendario completo de pagos de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de julio para jubilados y pensionados en el territorio nacional, en el que se establecen las fechas tanto para quienes reciben sus desembolsos mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.

De acuerdo con la programación oficial, la primera quincena será acreditada a partir del 3 de julio para los beneficiarios que cobran a través de ACH. En el caso de los pagos por cheque, estos estarán disponibles desde el 6 de julio en los centros de pago habilitados en todo el país.

Para la segunda quincena, la CSS informó que los depósitos por ACH iniciarán el 17 de julio, mientras que los pagos por cheque podrán retirarse desde el 20 de julio en los puntos de pago establecidos a nivel nacional.