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¿Cuándo cobran los jubilados en julio? Calendario completo de pagos de la CSS

Ya están disponibles las fechas de pago de la Caja de Seguro Social para julio.
Ya están disponibles las fechas de pago de la Caja de Seguro Social para julio. CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/06/2026 15:12
La Caja de Seguro Social confirmó las fechas en que cobrarán jubilados y pensionados en julio.

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La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de julio para jubilados y pensionados en el territorio nacional, en el que se establecen las fechas tanto para quienes reciben sus desembolsos mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.

De acuerdo con la programación oficial, la primera quincena será acreditada a partir del 3 de julio para los beneficiarios que cobran a través de ACH. En el caso de los pagos por cheque, estos estarán disponibles desde el 6 de julio en los centros de pago habilitados en todo el país.

Para la segunda quincena, la CSS informó que los depósitos por ACH iniciarán el 17 de julio, mientras que los pagos por cheque podrán retirarse desde el 20 de julio en los puntos de pago establecidos a nivel nacional.

Conoce el procedimiento para recibir pagos de jubilados por transferencia bancaria

La CSS explicó el proceso que deben seguir los jubilados y pensionados que deseen recibir sus pagos mediante ACH, un método que permite el depósito directo de las jubilaciones o pensiones en una cuenta de ahorros o corriente, brindando mayor comodidad, rapidez y seguridad.

De acuerdo con la institución, los interesados deben presentar:

Cédula de identidad personal vigente con copia
Carné del Seguro Social vigente con copia

El trámite inicia con la descarga del formulario de cambio de modalidad de pago a ACH desde la página web oficial de la CSS, el cual debe ser impreso y completado por el solicitante. Posteriormente, el documento debe ser presentado en la entidad bancaria, donde un oficial autorizado certificará que la cuenta corresponde al titular mediante firma y validación de los datos.

Una vez validado por el banco, el formulario deberá ser entregado en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana. Allí, un funcionario procesará la solicitud y notificará al asegurado a partir de qué quincena comenzará a recibir sus pagos mediante depósito bancario.

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