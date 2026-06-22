‘¡El tigre!’: El eufórico mensaje de Trump tras la victoria de Abelardo de la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes 22 de junio su entusiasmo por trabajar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien felicitó públicamente tras su victoria electoral y describió como un aliado clave para su administración.

“¡Felicitaciones a ‘El Tigre’ (¡EL TIGRE!) Abelardo de la Espriella, el nuevo Presidente de Colombia!”, escribió Trump en su red social Truth Social, en un mensaje que marcó uno de sus primeros pronunciamientos oficiales sobre el resultado electoral en el país sudamericano.

El mandatario estadounidense agregó que fue “un gran honor” haber respaldado al líder colombiano durante su campaña y aseguró que espera “con interés trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y los Estados Unidos de América”.

“Que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos de nuestros países”, añadió Trump en su publicación.