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‘¡El tigre!’: El eufórico mensaje de Trump tras la victoria de Abelardo de la Espriella

El mandatario estadounidense agregó que fue “un gran honor” haber respaldado al líder colombiano durante su campaña.
El mandatario estadounidense agregó que fue “un gran honor” haber respaldado al líder colombiano durante su campaña. Tomada de redes sociales
Por
Leiny Pérez
  • 22/06/2026 14:56
El presidente estadounidense aseguró que su gobierno espera construir una “relación poderosa” entre ambos países

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes 22 de junio su entusiasmo por trabajar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien felicitó públicamente tras su victoria electoral y describió como un aliado clave para su administración.

“¡Felicitaciones a ‘El Tigre’ (¡EL TIGRE!) Abelardo de la Espriella, el nuevo Presidente de Colombia!”, escribió Trump en su red social Truth Social, en un mensaje que marcó uno de sus primeros pronunciamientos oficiales sobre el resultado electoral en el país sudamericano.

El mandatario estadounidense agregó que fue “un gran honor” haber respaldado al líder colombiano durante su campaña y aseguró que espera “con interés trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y los Estados Unidos de América”.

“Que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos de nuestros países”, añadió Trump en su publicación.

Washington apuesta por cooperación en seguridad y migración

Tras el anuncio del triunfo del dirigente colombiano, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que la administración estadounidense busca reforzar la cooperación bilateral con el nuevo gobierno en temas estratégicos.

Entre las prioridades señaladas por Washington figuran la seguridad regional, el combate a la migración irregular hacia Estados Unidos y el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países.

La Casa Blanca ha señalado en reiteradas ocasiones que América Latina es una región clave dentro de su política exterior, especialmente en lo relacionado con control fronterizo y lucha contra el narcotráfico.

Nueva etapa en las relaciones bilaterales

El respaldo público de Trump al nuevo mandatario colombiano marca el inicio de lo que ambos gobiernos describen como una posible “etapa de fortalecimiento” en la relación bilateral.

Analistas consideran que la alineación política entre ambos líderes podría acelerar acuerdos en materia de seguridad, defensa y cooperación regional, en un contexto marcado por tensiones en América Latina vinculadas al narcotráfico y la migración.

Con este pronunciamiento, Washington envía una señal clara de respaldo al nuevo gobierno colombiano y anticipa una agenda bilateral más activa en los próximos meses.

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