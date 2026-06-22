Fallece Clive Davis, el productor musical que impulsó a Carlos Santana

La industria musical global despide a una de sus figuras más influyentes y transformadoras. <b>Clive Davis</b>, el legendario productor, director artístico y abogado que fungió como director creativo de Sony Music Entertainment, falleció este lunes 22 de junio en Nueva York a los 94 años, de acuerdo con información de la agencia <b>EFE</b>. La partida de quien fuera apodado el <i>'hombre de los oídos de oro' </i>cierra un capítulo crucial en la historia del entretenimiento contemporáneo, cuyo eco e influencia moldearon profundamente los consumos culturales de América Latina y el resto del mundo.Para el público latinoamericano, el legado de Davis no es ajeno. Su agudo instinto no solo definió el<b> </b><i><b>pop</b></i> y el<b> </b><i><b>R&amp;B</b></i><b> estadounidense</b>, sino que también impulsó el estrellato de figuras fundamentales que han marcado la banda sonora de la región, como el guitarrista mexicano <b>Carlos Santana, Bruce Springsteen </b>y<b> Alicia Keys</b>, así como las icónicas y fallecidas <b>Whitney Houston </b>y <b>Janis Joplin</b>. La capacidad de Davis para identificar la universalidad en los ritmos y cruzar fronteras culturales transformó el negocio discográfico en un mercado verdaderamente interconectado.