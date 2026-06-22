Fallece Clive Davis, el productor musical que impulsó a Carlos Santana

La industria musical global despide a una de sus figuras más influyentes y transformadoras. Clive Davis, el legendario productor, director artístico y abogado que fungió como director creativo de Sony Music Entertainment, falleció este lunes 22 de junio en Nueva York a los 94 años, de acuerdo con información de la agencia EFE. La partida de quien fuera apodado el “hombre de los oídos de oro” cierra un capítulo crucial en la historia del entretenimiento contemporáneo, cuyo eco e influencia moldearon profundamente los consumos culturales de América Latina y el resto del mundo. Para el público latinoamericano, el legado de Davis no es ajeno. Su agudo instinto no solo definió el pop y el R&B estadounidense, sino que también impulsó el estrellato de figuras fundamentales que han marcado la banda sonora de la región, como el guitarrista mexicano Carlos Santana, Bruce Springsteen y Alicia Keys, así como las icónicas y fallecidas Whitney Houston y Janis Joplin. La capacidad de Davis para identificar la universalidad en los ritmos y cruzar fronteras culturales transformó el negocio discográfico en un mercado verdaderamente interconectado.

Resiliencia y la fundación de imperios discográficos

La trayectoria de Davis estuvo marcada por una notable resiliencia política y comercial dentro de las cúpulas corporativas. Tras un giro dramático en su carrera en 1973, cuando fue despedido de la compañía CBS en medio de acusaciones de malversación de fondos —las cuales rechazó firmemente—, el ejecutivo demostró su peso específico en el negocio. Lejos de retirarse, fundó en 1974 el sello Arista Records, el cual presidió hasta el año 2000. Bajo su liderazgo en Arista, Davis demostró que su intuición iba más allá de las grandes corporaciones tradicionales, logrando levantar una compañía desde cero hasta convertirla en un pilar de la industria, logrando su primer gran éxito de la mano de Barry Manilow y revitalizando la carrera de la mítica Aretha Franklin.

Arquitecto de los géneros modernos