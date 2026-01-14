Boza pone a Panamá en el mapa musical: su tema ‘San Blas’ compite en Premios Lo Nuestro 2026

El cantante panameño Boza está dando de qué hablar nuevamente a nivel internacional tras haber conseguido una nominación en los prestigiosos Premio Lo Nuestro 2026 en la categoría AfroBeats del Año por su canción San Blas, uno de los temas más vibrantes del momento.

Esta nominación no solo reconoce el talento del artista urbano, sino que además coloca a Panamá en el escenario musical latino, destacando su aporte a la creciente fusión del afrobeat con sonidos caribeños.

La categoría AfroBeats del Año está cargada de nombres y canciones que dominan las listas de reproducción globales, incluyendo colaboraciones entre artistas consagrados del género. Entre los nominados se encuentran temas como Bien Pedos de Xavi & Kapo, Cosita Linda de Elena Rose & Justin Quiles, y Soleao de Myke Towers & Quevedo, junto con San Blas de Boza.

San Blas ha sido parte de la evolución musical de Boza, quien desde sus inicios ha fusionado ritmos urbanos con influencias del dancehall y R&B, logrando una identidad sonora única que ahora traspasa fronteras.

La nominación de Boza llega en un momento en que la música latina continúa diversificándose, y géneros como el afrobeat se consolidan como tendencias globales. Su presencia en esta categoría no solo celebra una canción, sino también el impacto cultural que artistas panameños están teniendo en la industria musical.

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2026 se realizará en febrero en Miami, donde se espera la participación de grandes figuras de la música latina y actuaciones en vivo.