LAS VEGAS

Panamá en el Latin Grammy 2025: Boza ya celebra como nominado en Las Vegas

Latin Grammy 2025, Boza celebra su 2da nominación en Las Vegas, listo para la gala.
Por
Kathyria Caicedo
  • 12/11/2025 14:41
En la llamada Ciudad del Pecado ya se siente la emoción y la adrenalina con la entrega de los Latin Grammy 2025, que tiene entre sus nominados al panameño Boza.

La capital mundial del entretenimiento se ha convertido una vez más en el epicentro de la música con la celebración de la 26ta entrega del Latin Grammy, que se realizará este jueves 13 de noviembre. Entre los principales exponentes de la música latina reunidos en Las Vegas, destaca la presencia del panameño Boza, quien celebra su segunda nominación.

El artista urbano, consolidado como una de las figuras más innovadoras de su país, ya se encuentra en la ciudad disfrutando del ambiente previo a la gala, un reconocimiento que, según había expresado previamente, impulsa su carrera a nivel global.

Boza junto a la cantante venezolana Elena Rose compiten en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por su colaboración en el tema “Orión (Sistek Remix)”.

Esta nominación marca un hito para el panameño, quien ya había sido reconocido en 2021 en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Para Boza, esta nueva mención reafirma su compromiso con el género y con su país.

“Este reconocimiento significa muchísimo para mí porque representa el trabajo, la pasión y el amor que ponemos en cada proyecto”, expresó el artista tras conocer la noticia en septiembre. Y agregó que, “haber sido nominado al Latin Grammy por segunda vez, y con una canción tan especial como Orión, me llena de orgullo y me impulsa a seguir llevando el sonido de Panamá al mundo”.

Mientras Boza busca traer el gramófono a Panamá, la efervescencia en Las Vegas es total, con la presencia de artistas como Bad Bunny, quien lidera las nominaciones con 12 menciones, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera.

