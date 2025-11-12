Panamá en el Latin Grammy 2025: Boza ya celebra como nominado en Las Vegas

La capital mundial del entretenimiento se ha convertido una vez más en el epicentro de la música con la celebración de la <b><a href="/tag/-/meta/latin-grammy">26ta entrega del Latin Grammy</a></b>, que se realizará este jueves 13 de noviembre. Entre los principales exponentes de la música latina reunidos en Las Vegas, destaca la presencia del panameño<b><a href="/tag/-/meta/boza"> Boza</a></b>, quien celebra su segunda nominación.El artista urbano, consolidado como una de las figuras más innovadoras de su país, ya se encuentra en la ciudad disfrutando del ambiente previo a la gala, un reconocimiento que, según había expresado previamente, impulsa su carrera a nivel global.<b>Boza junto a la cantante venezolana Elena Rose </b>compiten en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por su colaboración en el tema 'Orión (Sistek Remix)'.