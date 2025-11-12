Panamá en el Latin Grammy 2025: Boza ya celebra como nominado en Las Vegas

La capital mundial del entretenimiento se ha convertido una vez más en el epicentro de la música con la celebración de la 26ta entrega del Latin Grammy, que se realizará este jueves 13 de noviembre. Entre los principales exponentes de la música latina reunidos en Las Vegas, destaca la presencia del panameño Boza, quien celebra su segunda nominación.

El artista urbano, consolidado como una de las figuras más innovadoras de su país, ya se encuentra en la ciudad disfrutando del ambiente previo a la gala, un reconocimiento que, según había expresado previamente, impulsa su carrera a nivel global.

Boza junto a la cantante venezolana Elena Rose compiten en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por su colaboración en el tema “Orión (Sistek Remix)”.