Boza entra a la lista 30 Under 30 de Forbes Centroamérica

El cantautor panameño Boza ha sido incluido en la prestigiosa lista 30 Under 30 de Forbes Centroamérica, una selección que reconoce a las 30 personas menores de 30 años que están transformando la región en distintas industrias.

Este reconocimiento posiciona a Boza como una de las figuras más influyentes de la música urbana latina y un referente clave en la redefinición de la identidad cultural latinoamericana a nivel global.

Forbes destaca a Boza por su capacidad de crear una narrativa auténtica y fresca, fusionando géneros como dancehall, afrobeat, reguetón y ritmos panameños bajo una estética sonora única, emocional y consciente.

Desde su irrupción mundial en 2020 con el éxito “Hecha Pa’ Mí”, tema que se volvió viral en TikTok y plataformas de streaming, Boza ha mantenido una carrera en constante evolución, abriendo espacios de representación y conexión cultural para una nueva generación.

Este 2025 ha sido clave para el artista panameño gracias a San Blas, su álbum conceptual que combina lo espiritual y lo sensorial a través de una narrativa codificada en sus canciones. Este trabajo ha sido certificado Oro en Estados Unidos, Colombia, Perú y Centroamérica, y recientemente fue incluido en la lista The 25 Best Latin Albums of 2025 So Far de Billboard.

El logro de Boza con Forbes se suma a otros hitos recientes como su victoria en Premios Tu Música Urbano por “orióN” junto a Elena Rose (Canción Afrobeat), su multitudinaria presentación en Madrid en el festival Lola Lolita Land ante más de 3 000 personas, y su creciente presencia en escenarios internacionales donde su propuesta trasciende la música para convertirse en un manifiesto cultural en vivo.

¿Quién es Boza?

Boza, cuyo nombre real es Humberto Ceballos, nació en Ciudad de Panamá y desde los 16 años ha construido un sonido original que mezcla ritmos caribeños, letras introspectivas y la esencia del barrio. Su primer gran éxito internacional llegó con “Hecha Pa’ Mí”, abriéndole puertas a millones de oyentes en todo el mundo. Desde entonces ha lanzado álbumes como Más Negro Que Rojo (2020), Bucle (2022), Sin Sol (2023) y el reciente SAN BLAS (2025).

Con colaboraciones junto a artistas como Ozuna, Emilia, Lunay, Lenny Tavárez, Juhn, Beéle y Elena Rose, Boza se consolida como uno de los nombres más sólidos del género urbano latino. De la mano de Sony Music Centroamérica y Caribe, Boza representa la fuerza creativa de Panamá en la música global, combinando sus raíces con una visión innovadora que rompe fronteras.